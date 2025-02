Dedica Festival in vetrina a Milano, mercoledì 12 febbraio

MILANO – Anche il festival Dedica, insieme ad altri otto festival letterari e giornalistici che si tengono in Friuli Venezia Giulia, si racconterà mercoledì 12 febbraio a Milano, alle 15, nella libreria Mondadori Duomo, nell’ambito dell’iniziativa con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, dal 10 al 16 febbraio promuove la propria immagine e le proprie eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche e contemporaneamente la Capitale europea della cultura Nova Gorica-Gorizia 2025 e la candidatura di Pordenone come Capitale italiana della cultura 2027.

L’appuntamento si intitola “Un viaggio da fare 2025”, Friuli Venezia Giulia e GO! 2025, verso una cultura di frontiera e intende far riflettere sul tema dei confini, sconfinamenti e riconfinamenti.

All’evento di mercoledì, condotto dal direttore artistico Massimiliano Finazzer Flory, si presenteranno i festival e i premi letterari e giornalistici del FVG: Dedica Festival Pordenone, Vicino/Lontano e Premio Terzani Udine, èStoria Gorizia, PordenonePensa Festival del Confronto Pordenone, Festival del Giornalismo Ronchi dei Legionari. Pordenonelegge, Premio Hemingway Lignano, Geografie Monfalcone, Premio Friuli Storia Udine

Il direttore artistico di Dedica Claudio Cattaruzza parlerà del festival che da più di trent’anni porta a Pordenone i grandi nomi della letteratura internazionale e per una settimana declina nelle varie discipline artistiche la loro opera, caratterizzandosi per l’approfondimento a 360 gradi della loro produzione. E presenterà la nuova edizione in arrivo, la 31ma – dal 15 al 22 marzo – che avrà come protagonista lo scrittore iraniano-olandese Kader Abdolah e che dal 13 febbraio prevede un fitto programma di anteprime in tutto il Friuli Venezia Giulia

.