Despar aderisce a “Io Sono FVG”: un sodalizio vincente

TRIESTE – Oggi, 10 dicembre, a Trieste, nel palazzo della Giunta della Regione, è stata presentata l’adesione al “sistema” Io sono Friuli Venezia Giulia da parte di Aspiag Service, la società concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia.

Vi aderiscono già 182 aziende aderenti con 369 prodotti cui si aggiungono 106 attività di servizio e ristorazione che si arricchisce ora di un importante player della grande distribuzione: i supermercati Despar.

“Siamo estremamente felici dell’adesione di Despar al progetto – ha commentato l’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier-. La logica che guida l’intera operazione vede la filiera come elemento centrale, nella sua interezza, dalla produzione alla commercializzazione, con l’indispensabile coinvolgimento del consumatore al fine di garantire l’elemento cardine che è quello della sostenibilità.

C’è il concetto che l’intera filiera agroalimentare riesce ad essere sostenibile e da un punto di vista economico – sociale questo si traduce nella possibilità per le nostre imprese di rimanere sul mercato con una visibilità sicuramente accentuata dal marchio, ma anche con una correlazione stretta tra tutti gli attori, che porta un sicuro vantaggio a tutti i componenti della nostra filiera“.

“Uno degli elementi di forza di questo marchio è che riesce a coinvolgere in un unico obiettivo l’intera filiera agroalimentare non solo nella sua parte produttiva, ma anche in quella distributiva – ha affermato il presidente di Agrifood Fvg Claudio Filipuzzi-. Per perseguire gli obiettivi di tracciabilità e sostenibilità, che sono alla base del progetto ‘Io sono Fvg’, la grande distribuzione rappresenta un anello fondamentale, anche per il suo ruolo di congiunzione con il consumatore finale. Per questo ringrazio Despar per aver condiviso i valori, per aver aderito con entusiasmo e per essersi impegnata per valorizzare nella sua rete di vendita, capillarmente presente in Friuli Venezia Giulia, i prodotti col marchio regionale”.

“Despar da sempre è un’azienda che sostiene le aziende e i prodotti del territorio – ha commentato Fabrizio Cicero Santalena, direttore regionale Despar per il Fvg. Con questo percorso fatto con il progetto ‘Io Sono Fvg’ vogliamo ancor di più rafforzare questo nostro pensiero e questa nostra attività. All’interno dei nostri punti vendita sono già presenti i prodotti che fanno parte del progetto e dal 1 gennaio saranno evidenziati assieme a quello che è il nostro marchio storico”.

“Il marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, ha dichiarato a conclusione il governatore della Regione autonoma Massimiliano Fedriga, è stato ideato fin dal principio per arrivare al consumatore finale in maniera capillare con l’intento di informare sull’origine e la tracciabilità dei nostri prodotti e su valori, quali sostenibilità e trasparenza, che appartengono a molte filiere della produzione regionale.

La partnership con Aspiag Service risulta, pertanto, particolarmente strategica perché allontana il progetto dal rischio di essere percepito come un marchio di nicchia, ma che abbraccia tutto l’agroalimentare e le offerte dell’intero territorio del Friuli Venezia Giulia, includendo sia le peculiarità produttive sia l’identificazione turistica di un territorio. Con la propria rete di distribuzione, l’insegna Despar sarà un veicolo di promozione della nostra regione e di riconoscimento di qualità dei prodotti sulla tavola di tutti i giorni”.

di Andrea Di Biase