Donna accoltellata, colpita da almeno 7 fendenti al torace

RIESE PIO X (TV) – Vanessa Ballan, la donna di 27 anni uccisa nella propria abitazione di Riese Pio X (Treviso), è stata picchiata al volto e poi colpita con almeno sette coltellate profonde al torace. Sul posto sono ancora presenti il sostituto procuratore di Treviso, Michele Permunian, e il medico legale, Antonello Cirnelli, che stanno ultimando gli accertamenti.

Sulle mani della donna sono presenti numerose lesioni da difesa, a conferma di come la vittima abbia provato disperatamente a salvarsi dalla furia dell’omicida. Vanessa Ballan era incinta. La donna uccisa a coltellate, nella propria abitazione di Rio Pio X (Treviso) attendeva il secondo figlio da alcuni mesi.

La conferma è arrivata dagli accertamenti medico legali in corso di

svolgimento sulla salma. La notizia si era diffusa già da qualche minuto con l’arrivo, sul luogo del delitto, di alcune colleghe della donna, che avevano raccontato come l’amica fosse in astensione dal lavoro per maternità.

Circostanza appurata anche dall’anatomopatologo presente sul posto e subito riferita ai titolari dell’inchiesta.