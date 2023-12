Poste, oltre un milione 189mila tra libretti postali e buoni fruttiferi in Fvg

FVG – Numeri importanti per i Libretti Postali e i Buoni Fruttiferi di Poste Italiane in Friuli Venezia-Giulia.

Sono infatti oltre 30 milioni i Libretti e circa 43 milioni i Buoni sottoscritti in tutta Italia.

Nella nostra regione invece sono stati sottoscritti 438 mila 644 Libretti e 707 mila 628 Buoni postali fruttiferi, superando la soglia di un milione.

I cittadini quindi, apprezzano questi prodotti, che si confermano come soluzioni di risparmio affidabili e versatili.

Fino al prossimo 10 gennaio 2024 sarà disponibile l’offerta Supersmart Premium 540 giorni, dedicata ai possessori di Libretto smart che apportano nuova liquidità in Poste Italiane.

Come si evince dal nome, ha una durata dio 540 giorni e consente di ottenere un tasso del 4,00% annuo lordo sulle somme accantonate se portate a scadenza.

Le somme che incrementano il saldo di nuova liquidità sono quelle versate su conto corrente postale o su Libretto Smart/ altro libretto, attraverso le seguenti modalità: bonifico bancario direttamente su Libretto Smart o conto corrente postale e successivamente su Libretto Smart con girofondo; e ancora versamento di assegni bancari e circolari, accredito di stipendi e pensioni.

Poste pensa anche ai pensionati, con l’offerta Supersmart pensione, dedicata a chi ha presentato una richiesta di accredito sul Libretto Smart. La durata anche di questa offerta è di 364 giorni e permette di ottenere un tasso di interesse lordo a scadenza del 3,50%.

Le offerte sono attivabili in uno ei 331 uffici postali del Friuli Venezia-Giulia, dal sito poste.it e naturalmente dall’App BancoPosta.

Accanto alle nuove offerte sono sempre disponibili Buoni Fruttiferi Postali che non hanno costi di sottoscrizione, gestione e rimborso, salvo oneri fiscali, garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso con eventuali interessi maturati.

Questo tipo di prodotto dà la possibilità di investire anche piccole somme con ritenuta fiscale del 12,50%, è esente da imposta di successione.

Libretti e Buoni sono garantiti dallo Stato italiano, emessi da Cassa depositi e prestiti e collocati in esclusiva da Poste Italiane.

EDD