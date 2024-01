Eleganza e innovazione: l’evoluzione della moda maschile italiana

L’Italia è un Paese ricco di arte e vanta stilisti molto famosi nel mondo e nel campo della moda. Nel tempo quest’ultima ha saputo creare un mix di gusto, eleganza, cultura e innovazione, ha dato vita a un marchio di altissima qualità. L’alta moda è dunque italiana da ieri, oggi e sicuramente lo sarà anche domani, visto che si tratta di un settore molto fiorente.

Le tappe storiche della moda italiana

La moda italiana nasce ufficialmente con una sfilata organizzata nell’anno 1951 dal sarto G.Battista Giorgini in Villa Torrigiani ossia la sua lussuosissima residenza di Firenze. L’evento oggi è considerato come una rivoluzione poiché in passerella furono presentate delle creazioni che mettevano in evidenza tutta l’arte sartoriale italiana.

A seguito di ciò, i grandi sarti milanesi, fiorentini e romani diedero vita a un gala collettivo che sostanzialmente lanciava la sfida ai più famosi e rinomati atelier di stanza a Parigi. Collezioni del tutto innovative, attirarono i grandi finanzieri americani e questo boom oggi continua a tal punto che persino i fornitori di provider di casino online hanno creato delle slot machine con a tema proprio la moda come ad esempio quella denominata Fashion Night.

Premesso ciò, ritornando alla rapida carrellata sulla storia della moda italiana, va sottolineato che c’è una data importante da ricordare ossia quella del 1958 che vide la fondazione a Roma della Camera di Commercio del settore e, sempre nella città capitolina nel 1959 fu Valentino ad aprire la sua nota casa di moda. Un’ulteriore svolta si ebbe tuttavia negli anni ’70 quando all’alta moda venne aggregato il prêt-à-porter che proponeva abiti a prezzi più bassi del solito e indossabili anche nel quotidiano. In questo periodo iniziò contemporaneamente la diffusione sul mercato internazionale di molti marchi stilistici italiani , con creazioni innovative e abbinate ad accessori di ogni genere.

Il quadrilatero della moda italiana

Strade come Via Manzoni, Via Monte Napoleone, Via della Spiga e Corso Venezia sono da sempre i punti nevralgici della città di Milano e che gli appassionati di moda sicuramente conoscono molto bene. Conosciuti come le location più esclusive del quadrilatero della moda italiana, la parola d’ordine è una solo ossia il lusso. Gioiellerie, showroom di abbigliamento, elementi di design e proposte innovative di arredamento vanno per la maggiore. Inoltre questo regno dello shopping oggi grazie proprio alla passione dei grandi stilisti apre le porte a chi cerca il meglio della moda italiana e all’insegna della creatività che da sempre la contraddistingue.

Durante la famosa settimana della moda milanese in questi famosi atelier milanesi, vengono presentati in anteprima le principali novità del fashion style mondiale. Scendendo poi più a sud della penisola e precisamente a Roma in Piazza di Spagna, Via del Corso e Via Condotti, la moda italiana si fonde alla perfezione con il patrimonio artistico di questo Paese.

Il miglior marchio italiano della moda

Quando si parla di moda italiana, a giusta ragione la si associa allo sport, e un esempio in merito lo possiamo fare citando il marchio Prada che nel mondo della vela è famosissimo per essere proprietario dell’imbarcazione Luna Rossa, grande protagonista del regate di Coppa America e del trofeo degli sfidanti denominato proprio Prada Challenge Cup, che assegna di diritto la finalissima con il defender di turno.

Un negozio di pelletteria di lusso aperto nel 1913 da Mario e Martino Prada a Milano e precisamente in Galleria Vittorio Emanuele rappresenta ancora oggi il luogo che trasformò in un’azienda di accessori da viaggio per l’aristocrazia in una delle case di moda italiana più desiderata nel mondo.

La storia di Prada è dunque costellata da continui successi perseguiti e raggiunti nel tempo con impegno e tenacia, idee e competenze, ma anche con tanti sacrifici e solidi investimenti. Scarpe, pelletteria, occhiali, borse e la linea sportiva della suddetta Luna Rossa, hanno consentito alla famiglia Prada di conquistare un posto d’onore tra le star della moda internazionale e di rappresentare l’Italia con tanto orgoglio e con la consapevolezza che il mondo intero ne invidia i fasti.