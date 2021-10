Elezioni comunali: alle 23 a Pordenone ha votato il 45%

FVG – A Pordenone alle 23 di domenica 3 ottobre ha votato il 45% dei votanti.

Il Servizio elettorale della Regione ha, inoltre, comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 19.00 di domenica 3 ottobre per le elezioni comunali nei 38 Comuni chiamati al voto.

In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 367.228 elettori, hanno votato in 118.153, ovvero il 32,17 per cento.

In particolare, a Trieste alle 19 ha votato il 29% dei votanti, pari a 52.197 elettori su 184.489.