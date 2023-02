Elezioni regionali 2023 in Fvg: tutti i candidati

FVG – Domenica 2 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 3 aprile dalle 7 alle 15, si vota per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale, oltre che per 24 comuni.

Per le elezioni regionali le candidature devono essere depositate a Udine, presso la sede della Regione, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 25 febbraio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 26 febbraio.

Per le elezioni comunali le candidature devono essere depositate, presso le segreterie dei comuni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di lunedì 27 febbraio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 28 febbraio.

Qui sotto, l’elenco di tutti i candidati alle regionali del 2 e 3 aprile:

https://elezioni.regione.fvg.it/consultazioni/ELZ_REG/2023-04-02