Enaip Fvg, corso per assistente di studio odontoiatrico (ASO)

FVG – Se hai sempre sognato di lavorare nel campo dell’odontoiatria e desideri acquisire competenze specializzate, il Corso di Assistente di Studio Odontoiatrico presso la sede Enaip FVG di Cordenons è l’opportunità che stavi aspettando. Con una durata di 708 ore, questo corso offre una formazione completa che ti consentirà di diventare un professionista qualificato nel supporto agli odontoiatri.

Il corso si terrà presso la sede Enaip FVG di Cordenons, in un ambiente didattico moderno e attrezzato per garantire una formazione di alta qualità con inizio il 22/01/2024.

Il corso copre diverse aree, tra cui la gestione delle relazioni negli studi odontoiatrici, la predisposizione di spazi e strumentazioni di trattamento, l’assistenza all’odontoiatra, la gestione della documentazione clinica e amministrativo-contabile (base), uno stage pratico di 400 ore e un esame finale di 8 ore.

La qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico, obbligatoria per operare all’interno di uno studio odontoiatrico in base al DPCM del 9 febbraio 2018, entrato in vigore il 06/04/2018, e dalla delibera della Regione Friuli Venezia Giulia (n. 975/2019). Per ottenere tale qualifica è necessario frequentare uno specifico corso della durata di 700 ore e aver superato l’esame finale. EnAIP FVG, in qualità di ente accreditato nella Regione Friuli Venezia Giulia, propone il corso di qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico nella sua sede di Cordenons (PN).

L’Assistente di Studio Odontoiatrico è una figura professionale in grado di assistere gli odontoiatri durante le prestazioni, predisporre l’ambiente e lo strumentario, gestire le relazioni con pazienti, collaboratori e fornitori, e svolgere attività di segreteria per la gestione dello studio.

Il corso è aperto a coloro che hanno compiuto diciotto anni e risiedono in Friuli Venezia Giulia. I requisiti di accesso includono il possesso di una certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per chi ha conseguito un titolo di studio all’estero, è richiesta una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana, verificata attraverso un test di livello coerente con un CELI di livello B1.

Al termine del corso, al superamento dell’esame finale, otterrai un attestato di qualifica/certificazione per l’Assistente di Studio Odontoiatrico, riconosciuto su tutto il territorio nazionale.