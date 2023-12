Al Matisse di Caneva giovedì 28 dicembre torna… Disco Revival 70 80 90 con dj Roger

CANEVA – Unisciti a noi il 28 dicembre al Matisse di Caneva per una serata di puro divertimento e nostalgia. Vieni a ballare al ritmo delle hit degli anni 70, 80 e 90 con il nostro DJ Roger.

Sarà un’atmosfera come quelle feste di una volta, dove la musica ci portava via e ci faceva ballare tutta la notte. E’ un evento per un pubblico adulto che vuole rivivere l’energia e l’entusiasmo delle feste passate.

Non perdere questa occasione unica di tornare indietro nel tempo e goderti una fantastica serata in compagnia della musica che tutti amiamo. Ti aspettiamo numerosi per un viaggio emozionante attraverso i decenni d’oro della musica! 🌟

Ingresso a soli 10 Euro compresa una consumazione !!!

Media Partner dell’evento :

Wideline Radio : https://www.facebook.com/wideline.it

Evento ufficiale : https://www.facebook.com/share/VV5ZmQ4iHcxxw7Vx/

📍Matisse – DiscoLounge

Via Luigi Cadorna n.38 Fiaschetti di Caneva (PN)

Info & Prenotazione Tavoli : 342 951 0462