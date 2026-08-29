Farandola – Concerto Michelangelo 29 agosto a Trivignano Udinese

TRIVIGNANO UDINESE – Un viaggio attraverso i capolavori di Michelangelo Buonarroti, alla scoperta dei misteri, dei significati e delle emozioni racchiuse nelle sue opere più celebri. È Michelangelo, misteri e segreti di capolavori immortali, lo spettacolo in programma sabato 29 agosto alle 20.30 al Folador di Villa Rubini a Trivignano Udinese, che vedrà protagonisti lo scrittore e studioso dell’arte Franco Leone e il violinista e violista Walter Folliero.

L’appuntamento propone un originale incontro tra arte, poesia e musica, nel quale le opere di Michelangelo saranno presentate attraverso immagini ad alta risoluzione proiettate su un maxischermo e accompagnate dalla narrazione poetica di Franco Leone. Lo studioso dell’arte ha scelto infatti di raccontare i capolavori attraverso versi in endecasillabi, adottando un linguaggio poetico antico, in sintonia con l’epoca delle opere presentate. L’obiettivo è creare un rapporto più diretto e suggestivo tra lo spettatore e le immagini, trasformando la lettura dell’opera d’arte in un’esperienza insieme visiva e poetica.

Il percorso attraverserà l’intera parabola artistica di Michelangelo, dalle opere della giovinezza fino alle creazioni della tarda maturità. Dalla Pietà del Vaticano al David, dal Tondo Doni alla straordinaria decorazione della Cappella Sistina, dal Mosè fino alla Pietà Rondanini, lo spettacolo permetterà di seguire l’evoluzione dello stile e della sensibilità dell’artista, mettendo in luce anche gli aspetti meno conosciuti e i misteri che si celano dietro alcuni dei suoi capolavori.

Un’attenzione particolare sarà dedicata agli affreschi della Cappella Sistina, con la Nascita di Adamo, il Diluvio universale e l’Arca di Noè, le Sibille e i Profeti, fino alle figure del Giudizio Universale e alla rappresentazione dei sette vizi capitali. Il percorso si concluderà con la Pietà Rondanini, estrema testimonianza della ricerca artistica e spirituale di Michelangelo e sintesi, come viene definita nel progetto, tra perfezione e incompiuto.

A completare il racconto saranno gli intermezzi musicali di repertorio rinascimentale eseguiti al violino da Walter Folliero, chiamato a conferire alle immagini e alle parole una ulteriore dimensione emotiva.

Michelangelo, misteri e segreti di capolavori immortali si inserisce nel percorso del 31° Pordenone Music Festival, confermando la vocazione della rassegna a proporre occasioni di incontro tra linguaggi artistici differenti e a valorizzare la musica come strumento di dialogo con le altre arti.