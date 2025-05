Fedriga, coalizione Fvg ribadisce la sua compattezza

FVG – “La coalizione ribadisce la sua compattezza, abbiamo risolto anche quelle incomprensioni che senza dubbio c’erano nei giorni pregressi. La coalizione insieme mi ha chiesto di assumere un ruolo aggiuntivo di garante di ambito della colazione, per garantire continuità e rilancio dell’azione stessa dell’amministrazione, per questo presenterò in Consiglio una mozione sulla quale chiederò la fiducia”. Lo ha detto il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga al termine del vertice di Maggioranza svolto oggi, durato quasi due ore e che praticamente chiude la crisi in Fvg aperta domenica scorsa.

Non ci sarà nemmeno un rimpasto di Giunta: “Viene confermata – ha sottolineato Fedriga – la fiducia a questa amministrazione regionale da parte di tutte le forze di coalizione, nell’attuale conformazione”.