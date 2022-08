Ferragosto: Federalberghi, Fvg tutto esaurito, boom stranieri

Fvg – Il mare si rivela la meta preferita, in particolare dai turisti stranieri “tornati in massa in regione”, dopo tre anni di restrizioni causa emergenza Covid.

A fare il punto sull’andamento della stagione estiva fino a oggi è la presidente di Federalberghi Fvg, Paola Schneider.

I dati di Ferragosto registrano il sold out, afferma. “Forse c’è ancora qualche disponibilità, ma bisogna essere fortunati.

Questa è la settimana clou dell’estate e si sta lavorando bene, complice anche il bel tempo”. A oggi “la stagione estiva non è ancora riuscita a raggiungere i numeri del pre-Covid, ma siamo abbastanza vicini grazie soprattutto agli stranieri, provenienti da Germania, Austria, Olanda, che sono tornati in massa. Questo era il nostro mercato prima del Covid e lo è di nuovo adesso”.

Gli italiani, rispetto all’anno scorso “hanno invece ripreso a viaggiare verso mete più lontane e all’estero”.

Dopo il boom registrato dalla montagna nel 2020 e 2021, per gli ampi spazi e il distanziamento, quest’anno è il mare a farla da padrone. Nelle località balneari piacciono soprattutto gli appartamenti, sottolinea Schneider. E rispetto agli anni scorsi è cambiata la richiesta: “I contratti non sono più solo settimanali o quindicinali ma soprattutto mensili, talvolta stagionali. Da una parte va bene, dall’altra però può risentirne il commercio, perché i locatari non sono presenti con continuità. Credo che la pandemia abbia fatto capire che c’è bisogno di un posto dove andare quando si vuole staccare”.

Per sapere se già quest’anno si riusciranno a raggiungere i numeri del pre-Covid occorrerà attendere la fine della stagione, conclude Schneider: “Il miglioramento rispetto al 2021 è già evidente, anche perché la stagione è iniziata presto e già a giugno si lavorava bene”.