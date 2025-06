Festival Cultura Liberata: Giuseppe Cruciani a Conegliano domenica 22 giugno

CONEGLIANO – Giuseppe Cruciani torna a Conegliano. Dopo il clamoroso successo del suo spettacolo teatrale Via Crux, andato in scena lo scorso 9 marzo al Teatro Accademia, il celebre conduttore radiofonico sarà tra i protagonisti della terza edizione del Festival Cultura Liberata, in programma in Piazza Cima da venerdì 20 a domenica 22 giugno 2025.

Cruciani, voce inconfondibile di Radio 24 e ideatore del seguitissimo programma La Zanzara, è diventato negli anni una figura di culto per un pubblico trasversale, grazie a uno stile comunicativo provocatorio, satirico e spesso irriverente. Dal 2022 La Zanzara registra una media di 400.000 ascoltatori al giorno, affermandosi come uno dei format radiofonici più influenti del panorama nazionale, soprattutto tra i giovani.

Libertario e politicamente scorretto, Giuseppe Cruciani ha fatto della critica alla cultura woke e alla censura linguistica una vera e propria missione: dare voce a chi si riconosce nei valori della normalità e della tradizione, spesso marginalizzati nel dibattito pubblico.

Il Festival Cultura Liberata è quindi lieto di annunciare la sua partecipazione nel pomeriggio di domenica 22 giugno, in un incontro che promette scintille e riflessioni fuori dagli schemi. Moderato dal Federico Brion, Giuseppe Cruciani parlerà del politicamente corretto come strumento di chiusura al dialogo.

L’ingresso al festival è, come sempre, libero e gratuito. Tutto questo e molto altro al Festival Cultura Liberata – 20, 21, 22 giugno in Piazza Cima. Programma completo su www.festivalculturaliberata.com