Fidapa incontra il vescovo di Forlì e visita la mostra “Preraffaelliti”

FORLI’ – Ѐ stata una visita guidata dall’ amicizia e dall’amore verso l’Arte, quella di alcune socie Fidapa di Pordenone, sabato 25 maggio a Forlì.

Attratte dall’esclusivo evento culturale della mostra “PRERAFFAELLITI, Rinascimento Moderno”, in esibizione fino al 30 giugno presso il Museo Civico San Domenico di Forlì, il gruppo ha voluto salutare con l’occasione il Vescovo della città, Monsignor Livio Corazza, pordenonese e cara conoscenza di molte socie.

Il Vescovo le ha accolte nel Palazzo Vescovile e, grato per l’affettuoso pensiero, non ha mancato di ringraziare la Fidapa di Pordenone per il generoso contributo inviato in occasione dell’alluvione, avvenuta in Emilia Romagna lo scorso maggio 2023.

La Presidente Fidapa-Pordenone, Morena Cristofori, ha rinnovato, in sua presenza,

l’impegno sociale dell’associazione nel supportare la causa dei diritti delle donne e nell’aiuto alle popolazioni in caso di calamità naturali et alia.

Monsignor Corazza ha suggellato con una solenne benedizione questo importante impegno sociale di Fidapa, rinnovando il rapporto di amicizia e di stima esistente.

La forte grandinata verificatasi mentre il gruppo visitava la mostra, non è riuscita a rovinarne la riuscita, né tantomeno le belle e profonde emozioni che la duplice visita ha suscitato nel cuore.

Uscite dal museo,infatti, il sole è tornato a risplendere…

Antonietta Maria Di Paola