Figec al fianco dei lavoratori Wartsila

TRIESTE – I consiglieri nazionali per il Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione (Figec), Andrea Bulgarelli e Andro Merkù, esprimono solidarietà ai lavoratori della multinazionale Wartsila e alle organizzazioni sindacali impegnati da giorni in una difficile azione volta al mantenimento di centinaia di posti di lavoro nel sito di San Dorligo della Valle (Trieste).

I giornalisti Bulgarelli e Merkù, ricordano che Figec, federata Cisal, «nata da qualche settimana in ambito nazionale per garantire i valori e l’importanza dell’azione sindacale a tutela della dignità del lavoro, non può che condividere le motivazioni alla base dell’esposto antisindacale presentato in Tribunale a Trieste». (figec.it)