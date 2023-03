Fila a Teatro, lo spettacolo “Oh!” il 19 marzo

FVG – La fantasia vince sulla tecnologia e il pubblico diventa gioc-attore. Sulla scena, il protagonista è un grande libro bianco e i due attori – autori, Daniele Giangreco ed Edoardo Nardin (Catalyst, Toscana) sono al servizio dell’azione. Lo spettacolo “OH!” con cui Molino Rosenkranz chiude in bellezza l’VIII edizione della rassegna Fila a Teatro, caratterizzata dal segno più per partecipazione di pubblico e per l’aumento dei Comuni e dei teatri che vi hanno aderito ospitando i 15 appuntamenti della sezione ragazzi e famiglie, porta in Friuli Venezia Giulia un’altra prima regionale e la freschezza di un lavoro spontaneo, sempre diverso e un’esperienza di condivisione collettiva.

Tratta dal libro “Oh! il libro che fa i suoni” del francese Hervé Tullet – artista, scrittore e illustratore di rilievo nel mondo della letteratura per l’infanzia – la pièce che andrà in scena domenica 19 marzo, alle 16.30, al teatro Verdi di Maniago, saprà far giocare senza parole, con pochi colori, ma con tanta immaginazione.

II libro è il vero protagonista dello spettacolo, trasformandosi da oggetto a soggetto della scena: si può leggere ma si può anche abitare, giocare, ascoltare, trasformare, illuminare, lanciare, rompere. E se questo gioco uscisse da libro? Ecco che lo spettacolo diventa interattivo coinvolgendo un pubblico di grandi e piccini.

Come spiega Edoardo Nardin, originario di Prata di Pordenone e che da alcuni anni vive e lavora a Prato esplorando diversi linguaggi espressivi dalla grafica alla fotografia al teatro, «nello spettacolo, il bianco della scenografia e dei costumi è un punto di partenza che si evolve diventando estetica e sviluppando il concetto di interattività senza l’uso della tecnologia che caratterizza l’opera di Tullet.

L’interazione con il pubblico passa dal coinvolgimento dei bambini che partiranno dal libro per scoprire il mondo usando una risorsa speciale come la fantasia».

La scenografia, intuitiva, minimale, bella e in grado di trasformarsi, è stata realizzata da Roberto Pagura, Direttore artistico di Molino Rosenkranz: questa soluzione è stata scelta rispetto ad altre proposte perché, oltre a rispettare le tempistiche, è stata pensata e realizzata da chi, oltre ad avere una visione artistica e una capacità manuale e artigianale, è anche un attore e quindi sa cosa succede in scena, cosa serve, come ci si muove.

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Maniago, con il sostegno della Regione F.V.G. e della Fondazione Friuli.

→ Biglietto intero 6 euro e per le famiglie di 4 o più persone c’è il ridotto di 5 euro a persona; ingresso gratuito fino a tre anni.

→ Si può acquistare il biglietto in prevendita dal sito www.vivaticket.com oppure il giorno dello spettacolo in contanti o carte.

Un buon ritorno sui luoghi di Fila a Teatro: conservando il biglietto d’ingresso agli spettacoli della rassegna, è possibile accedere a sconti e riduzioni nei Comuni dei teatri ospitanti. L’elenco degli esercizi pubblici e negozi aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito www.filaateatro.it dove è pubblicato tutto il programma della rassegna.