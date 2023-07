Fish Very Good, presentata tappa triestina. Focus sulla pesca

FVG – Presentato questa mattina, 20 luglio, in Camera di commercio Venezia Giulia, Fish Very Good, il progetto del Flag GAC FVG che mira a promuovere il prodotto ittico locale e a valorizzare i luoghi e le attività di pesca e acquacoltura in Friuli Venezia Giulia. Fish Very Good è realizzato nell’ambito del Piano d’azione del Flag, in attuazione dalla Strategia di sviluppo locale, finanziato attraverso il Fondo per le attività marittime e della pesca Feamp da UE, Ministero Italiano e regione FVG.

.

L’edizione triestina 2023 è iniziata oggi con la presentazione della manifestazione e un convegno importante sulle aspettative del mondo della pesca con la nuova programmazione Feampa, a cui seguirà una prima interessante escursione di visita combinata tra cultura, attività di pesca e valorizzazione dell’ambiente, che caratterizza un po’ tutta l’azione di Fish Very Good, con un tour dai Tonni di Santa Croce alle Cozze di Grignano, grazie alla collaborazione con il Museo della pesca, e i maricoltori.

A partire da stasera, inizieranno le attività in piazza del Ponterosso, in cui saranno protagonisti gli showcooking di Fish Very Good, ben 14 calendarizzati nell’intero fine settimana. .

A partire da domani mattina alle 11.30, in piazza del Ponterosso, apriranno le casette dei pescatori, che offriranno in autonomia o in collaborazione con altri attori della filiera diversi prodotti ittici in piatti d’assaggio: il Salmone della Val Rosandra con l’azienda agricola Zobec, la trota di San Daniele di FriulTrota e il branzino della valle da pesca Valle del Lovo, sotto la i sott’olio di sarde e sardoni di una nuova realtà quale Cape Trieste, il pesce azzurro del Golfo di Trieste con seppie, moli, il branzino di valle con la Cooperativa pescatori di Monfalcone, i molluschi con Fasolari e Peverasse del ittiturismo Burìa.

“Per la pesca la nuova programmazione europea darà delle garanzie rispetto alle formule finanziarie del Feampa – ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura e pesca, Stefano Zannier -manca ancora una prospettiva chiara in tema di regolamenti europei. Si parla di restrizioni su determinate forme di pesca, di contrazione delle giornate di lavoro senza tenere in considerazione la differenza che c’è tra una mare come l’Adriatico e il mare del Nord o altre situazioni. Non vediamo una linea chiara per valorizzare attività che da noi sono tradizionali e avviate. Iniziative come Fish Very Good servono a stimolare la conoscenza del prodotto locale e così facendo garantendo ai nostri pescatori un reddito”.

Per il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, “Trieste con la riserva di Miramare è una eccellenza e se l’Italia ne avesse previste molte di più lungo la costa saremmo i primi al mondo anche in questo. Il tema della pesca a strascico va sicuramente affrontato, ma ma eventi come questi che valorizzano la pesca tradizionale con il pescato del nostro mare sono appuntamenti davvero unici“.