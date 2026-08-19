Fontanafredda e Roveredo in Piano camminano insieme nel ricordo di Aurelia Laurenti e Gabriella Salvador

FVG – Un cammino silenzioso, ma tutt’altro che privo di voce. È quello che ha unito Fontanafredda e Roveredo in Piano nel ricordo di Aurelia Laurenti e Gabriella Salvador, attraverso una partecipazione numerosa e una rete sempre più ampia di persone, istituzioni, amministrazioni locali, associazioni, aziende e partner privati.

La Camminata per la Vita® si conferma così non soltanto un momento di memoria, ma un’occasione concreta per sensibilizzare, informare e contrastare l’indifferenza. Un percorso fatto di passi e di presenza, nato dalla volontà di tenere alta l’attenzione sui temi della libertà, dell’autodeterminazione e del rispetto.

La partecipazione di tante realtà diverse testimonia la crescita di una rete che condivide gli stessi valori e sceglie di tradurli in azioni concrete. Camminare insieme significa diffondere coraggio e speranza, ma anche ricordare che ogni persona ha il diritto di scegliere, di essere libera e di vedere rispettate le proprie decisioni.

È il diritto di dire no, il diritto all’autodeterminazione, il diritto di vedere rispettate le proprie scelte.

Perché il rispetto non può essere soltanto una parola: significa riconoscere nell’altro libertà, dignità e valore. Ed è proprio attraverso iniziative come questa che la memoria può trasformarsi in consapevolezza e la consapevolezza in impegno quotidiano.

La Camminata per la Vita® continua dunque il suo cammino, rafforzando una rete che cresce e coinvolge sempre più persone e realtà del territorio. Una rete che, camminando insieme, può fare la differenza.

“Un ringraziamento speciale – sottolinea l’ideatore dell’iniziativa Wanes Granzotto – va al Circolo Fotografico L’Obiettivo Pordenone, che con grande sensibilità sta documentando il percorso, mettendo cuore e attenzione nel raccontarne ogni momento.

Fondamentale anche il contributo della Polizia Locale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – sezione di Fontanafredda, che hanno accompagnato i partecipanti garantendo sicurezza lungo il percorso, diventando veri e propri “angeli custodi” della camminata”.

Un appuntamento che lascia quindi un messaggio semplice e forte: il rispetto si costruisce insieme, passo dopo passo. E ogni passo può contribuire a diffondere una cultura capace di riconoscere libertà, dignità e autodeterminazione come diritti fondamentali.