Formazione obbligatoria per Coordinatori progettazione ed esecuzione lavori

FVG – Ai sensi del D.Lgs 81/2008, la formazione obbligatoria per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori prevede un’alternanza tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. A questo scopo e grazie alla collaborazione con l’impresa Costruzioni Rusalen srl di Meduna di Livenza il gruppo allievi formato da 19 professionisti che stanno frequentando il corso all’Enaip, ha avuto l’opportunità di visionare il cantiere dello stabile di Torre Julia sito in Pordenone.

L’edificio, progettato nel 1963 dallo Studio Tecnico STA Associati (Fantuzzi, Sandrin, Chiappori), presenta un impianto composto da più volumi, di orientamento e altezza diversi, aggregati attorno al blocco a torre e connessi da un basamento a doppia altezza.

Il basamento, a due livelli, ha destinazione d’uso commerciale per il piano terra e direzionale per il primo piano. I restanti livelli hanno destinazione residenziale.

Il cantiere, che prevede lavorazioni per la riqualificazione dello stabile (Superbonus), è risultato particolarmente significativo a fini didattici in quanto ha consentito di entrare nel merito della realizzazione delle opere provvisionali e della loro difficoltà operativa in rapporto alla presenza degli impianti esistenti.

Inoltre ha consentito di focalizzare gli aspetti di gestione delle relazioni con i residenti ed i gestori di attività commerciali.

Ogni anno il programma del corso viene revisionato da esperti di settore e arricchito con esercitazioni operative al fine di creare un raccordo tra mondo delle professioni e imprese, con una forte attenzione alla parte applicativa e professionale.

L’avvio del prossimo corso organizzato da Enaip FVG in collaborazione con la Commissione Sicurezza di Ordini e Collegi professionali di Pordenone, è previsto per il 28 settembre 2023 (per la parte teorica in modalità online e per la parte pratica in presenza.