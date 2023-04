Fvg: FdI, anche il ministro Ciriani a trattative sulla Giunta

FVG – Ci sarà anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (FdI), insieme al deputato e coordinatore di FdI in Fvg Walter Rizzetto, martedì al tavolo delle trattative con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga per la formazione del nuovo esecutivo del Friuli Venezia Giulia.

Lo ha annunciato lo stesso ministro oggi, 8 aprile, a Udine, in occasione della presentazione degli 8 consiglieri eletti nelle file di FdI.

“Oggi possiamo festeggiare – ha detto Ciriani – perché se è vero che non siamo riusciti a diventare il primo partito del centrodestra per un pugno di voti, è vero che abbiamo quadruplicato gli eletti, tenendo conto che le regionali sono molto diverse dalle politiche. Facciamo i complimenti agli alleati per il loro risultato, ma rivendichiamo il fatto che il nostro partito veleggia intorno al 18%.

Il nostro marchio di fabbrica è stato negli ultimi cinque anni il senso di lealtà e la correttezza e senso della responsabilità nei confronti di Fedriga – ha precisato – e quindi continueremo su questa strada. Semplicemente i numeri sono cambiati e quindi si apre una trattativa per la giunta che affronteremo con la massima serenità e serietà”.

Rizzetto, che ha annunciato la volontà di FdI di chiudere il tavolo delle trattative “entro la prossima settimana e prima del ballottaggio a Udine”, ha sottolineato che FdI deciderà le priorità di concerto con il governatore, “ma personalmente penso che sviluppo economico, infrastrutture, lavoro e ambiente siano le nostre priorità più importanti. Non dico che chiederemo queste deleghe, ma questi saranno i temi nodali per il Fvg nei prossimi anni”.

Prematuro, ha detto Rizzetto, “parlare di vicepresidenze” del consiglio o della Regione, anche se l’auspicio è concludere sui probabili tre assessorati per FdI e “affrontare anche il discorso sulle presidenze delle commissioni consiliari”.