Ramarri sconfitti e quarti; Pordenone-Pro Vercelli 0-1

Fontanafredda – La prima sconfitta al Tognon costa al Pordenone il quarto posto in classifica. La squadra di Mirko Stefani pur avendo avuto per tutto il secondo tempo il pallino del gioco in mano non sfonda la difesa eretta dalla Pro Vercelli arrivata a Fontanafredda affamato di punti salvezza meritatamente conquistata oggi al Comprensoriale.

LA CRONACA – Con il primo posto che vale la promozione diretta in serie B ormai un miraggio considerato i 6 punti di distacco dalla capolista Feralpisalò, per i ramarri è ancora possibile raggiungibile invece il secondo posto, attualmente occupato dalla Pro Sesto con un solo punto di vantaggio su di loro e sconfitti a piacenza (1-0) nell’anticipo delle 14.30. Pordenone aritmicamente qualificato ai play off indipendentemente dalla posizione in griglia. La gara odierna valida per la 36^ giornata del girone A vede a confronto due squadre separate da 17 i punti in classifica e dotate di organici di prim’ordine partite con obiettivi diversi e con gli ospiti in cerca invece di una vittoria per portare a casa la matematica salvezza. In Friuli 7 precedenti ufficiali tra i professionisti le due compagini: 2 i successi per i neroverdi, 2 i pareggi e 3 le vittorie degli ospiti. Indisponibile Bassoli e con Deli squalificato, mister Stefani ritrova Dubickas (appiedato nello scorso turno dal Giudice Sportivo) e rimodella l’albero di natale con Festa fra i pali, a sopresa Andreoni preferito a Bruscagin, Negro, Ajeti e Benedetti in difesa, Zammarini, Giorico a sorpresa per Burrai e Torrasi in mediana, Piscopo e Candellone trequartisti a supporto della punta Dubickas. 4-2-3-1 per mister Gardano con Valentini in porta, Iezzi, Cristini, Perrotta e l’ex Anastasio in difesa, Louati e Calvano a centrocampo, Laribi, Rojas e Iotti a supporto del centravanti Arrighini. A dirigere la sfida di questo pomeriggio è stato designato il signor Luca Cherchi della sezione di Carbonia coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Giorgi di Legnano e Antonio D’Angelo di Perugia. Quarto Ufficiale sarà Stefano Nicolini di Brescia. Ospiti al Tognon le Associazioni A.I.L. Pordenone e Bambini Autismo.

LA GARA – L’avvio di gara vede una partenza più aggressiva della Pro Vercelli. Al 13′ ci prova Rojas che dal limite dell’area calcia verso la porta e palla esce di poco. E’ il preludio al vantaggio ospite che arriva solo 5 minuti dopo. Sugli sviluppi di un angolo Anastasio riceve palla sul lato corto sinistro dell’area e lascia partire un tiro-cross che si insacca alle spalle di Festa. Il laterale napoletano firma dunque il goal dell’ex che porta meritatamente avanti gli ospiti. Sulle ali dell’entusiasmo continua ad attaccare la Pro, i ramarri intontiti dalla rete subita faticano ad uscire dalla loro metà campo. Al 27′ il primo squillo neroverde con un tiro fiacco dalla distanza di Giorco parato dal portiere ospite. Alla mezz’ora sono ancora pericolosi gli ospiti ma Festa è reattivo sulla conclusione a colpo sicuro di Arrighini. Al 42′ proteste degli ospiti per un rigore non cencesso a Rojas su intervento di Negro.

LA RIPRESA – Stefani manda in campo dal primo minuto Burrai per uno spento Dubickas con l’intento di riportare l’ordine nella manovra neroverde. Il Pordenone adesso prova ad accendersi e attacca con determinazione ma senza trovare alcun effetto grazie ad una Pro ben messa in campo e che si difende con ordine. Al 4′ Piscopo approfitta di una distrazione della difesa ospite che se lo dimentica in area ma lui calcia incredibilmente alto. Continua la fase di possesso per il Pordenone alla ricerca del pari ma gli attacchi neroverdi sono sempre sterili e bloccati dalli Pro. Al 70′ espulso per proteste dalla panchina il direttore dell’area tecnica Matteo Lovisa. Al 76′ l’occasione migliore dei neroverdi con Edera che con un diagonale scheggia la traversa della porta difesa da Valentini. E’ l’ultimo squillo di una gara che vede i ramarri adesso quarti in classifica non approfittare della sconfitta della Pro Sesto e superati dal Lecco.

Il tabellino:

PORDENONE–PRO VERCELLI 0-1

GOL: pt 18′ Anastasio.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa 6; Andreoni 5,5, Negro 6, Ajeti 5,5, Benedetti 6 (st 41′ Palombi sv); Torrasi 6 (st 23′ Pinato 6), Giorico 5,5 (st 31′ Magnaghi 6), Zammarini 6 (st 23′ Edera 6,5); Piscopo 5,5; Dubickas 5,5 (st 1′ Burrai 6,5), Candellone 6. All. Stefani 5,5.

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Valentini 6; Iezzi 6 (st 33′ Clemente 6), Cristini 6, Perrotta 6, Anastasio 7; Louati 6, Calvano 6 (st 33′ Corradini 6); Laribi 6 (st 21′ Gatto 6), Rojas 6,5 (st 21′ Vergara 6), Iotti 6; Arrighini 6,5 (st 42′ Saco 6). All. Gardano 7.

ARBITRO: Luca Cherchi della sezione di Carbonia 6

NOTE: ammoniti Benedetti, Iotti, Iezzi, Burrai, Vergara, Valentini e Negro. Angoli 7-3. Recupero: pt 0′, st 8. Spettatori 1.629. Incasso 15.692 euro.

Fonte Giuseppe Palomba – Il Gazzettino di Pordenone