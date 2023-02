Gestione flotte: scopri il tracciamento dei veicoli aziendali

Le flotte aziendali sono un potente strumento che società e compagnie scelgono per trasportare merci o persone, fare consegne, effettuare la manutenzione, assistere i clienti. Sono composte da veicoli molto diversi tra loro, a seconda del core business dell’azienda. Ottimizzano la produttività aziendale, permettendo di monitorare le attività e contenere i costi. Inoltre, affidandosi a servizi come Webfleet sarà possibile tracciare i propri veicoli e ottimizzare i costi aziendali, migliorando la gestione.

Cosa sono le flotte aziendali?

Le flotte aziendali sono un gruppo di veicoli che vengono utilizzati dalle società e dalle compagnie per trasportare merci e persone o eseguire varie attività. Alcuni utilizzi usuali delle flotte aziendali sono ad esempio:

le consegne;

i servizi di manutenzione;

l’assistenza ai clienti di persona.

In genere, le flotte aziendali comprendono diversi veicoli, tra cui:

camion;

autoveicoli leggeri;

autobus e navette.

La composizione della flotta aziendale dipende molto dal settore e alle organizzazione che la richiede. L’utilizzo di tali veicoli consente alle aziende di ampliare la loro portata geografica e ottimizzare spostamenti e consegne, colonizzando nuove fette di mercato. Coloro che adottano lo strumento della flotta aziendale possono gestire in modo efficiente i loro veicoli in termini di costo, tempo e sicurezza, affidandosi a società specializzate in questo business.

Quali sono i vantaggi di un sistema di gestione flotte aziendali?

Per Fleet Management si intende l’insieme delle attività operative e amministrative necessarie per la gestione di un parco auto. Un sistema di gestione flotte aziendali garantisce all’azienda una serie di vantaggi competitivi. Ad esempio, può permette all’azienda di:

Ottimizzare la produttività dei mezzi e dei veicoli attraverso un monitoraggio costante in tempo reale, riducendo i tempi morti e garantendo una maggiore efficienza.

Monitorare le performance in modo più rigoroso, migliorando la sicurezza sul lavoro e prevenendo incidenti sul lavoro.

Risparmiare denaro, tagliando le spese di carburante ed equipaggiamento nonché su manutenzioni programmate periodiche che garantiscono la regolarità dell’impresa.

Veicoli elettrici: tutti i vantaggi della gestione di flotte elettriche

I veicoli elettrici rappresentano un’ottima soluzione, economica ed ecologica, per la gestione di flotte aziendali. Offrono infatti una serie di vantaggi tra cui:

minori costi operativi, grazie all’eliminazione delle spese di carburante;

una conseguente riduzione sui costi di affitto del veicolo;

ridotti tempi di manutenzione e gestione;

abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.

Queste caratteristiche consentono alle aziende di risparmiare tempo e denaro, soprattutto nel lungo periodo, in quanto non è necessario effettuare grandi investimenti nell’acquisto non strategico di veicoli. Inoltre, con le flotte elettriche si può contribuire alla salvaguardia dell’ambiente limitando l’inquinamento emesso dai motori tradizionalmente utilizzati, sia a diesel che a benzina.

Webfleet: il software ideale di gestione delle flotte

Webfleet è la soluzione ottimale per la gestione delle flotte aziendali. Offre strumenti di monitoraggio e controllo dei veicoli, permettendo di tracciare le loro posizioni in tempo reale, nonché fornire all’azienda dati preziosi sulla sicurezza, l’efficienza e le performance.

Grazie a Webfleet, le imprese possono tenere traccia degli spostamenti della flotta, monitorare i tempi di guida e gestire il carburante con maggiore efficienza ed economicità, avendo anche una migliore gestione del parco auto. Inoltre, offre opzioni per la comunicazione tra conducente e ufficio centrale che contribuiscono a ridurre i costi d’esercizio complessivi oltre ad aumentare la produttività. Sul sito di Webfleet è anche possibile avviare il calcolatore del risparmio e chiedere una demo del servizio.