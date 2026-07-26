Yngwie Malmsteen infiamma il Pordenone Blues & Co. Festival domenica 26

PORDENONE – Sarà una delle serate più attese dell’edizione 2026 del Pordenone Blues & Co. Festival quella in programma domenica 26 luglio al Parco San Valentino, dove salirà sul palco Yngwie Malmsteen, leggenda mondiale della chitarra e padre del neoclassical metal. Un appuntamento destinato a richiamare appassionati da tutta Italia, impreziosito dalla presenza di due ospiti d’eccezione: i Masterplan, protagonisti della loro unica esibizione italiana, e gli statunitensi Rivetskull.

Considerato uno dei più grandi virtuosi della sei corde, Malmsteen porterà a Pordenone il suo inconfondibile stile, capace di fondere la potenza dell’hard rock con la raffinatezza della musica classica ispirata ai grandi compositori come Bach e Paganini. La tappa friulana si inserisce nel tour mondiale che sta attraversando Europa e Sud America e arriva dopo il successo del progetto live Tokyo Live, confermando l’eccezionale stato di forma del chitarrista svedese.

Il pubblico potrà assistere a uno show ad altissimo tasso tecnico ed emotivo, con i grandi classici di Rising Force, le celebri improvvisazioni che hanno reso Malmsteen un’icona internazionale e l’immancabile “muro” di amplificatori Marshall, diventato uno dei simboli della sua carriera. Da oltre quarant’anni il musicista svedese continua a influenzare generazioni di chitarristi grazie a uno stile inconfondibile che gli è valso milioni di dischi venduti, una candidatura ai Grammy Award e il riconoscimento della critica come uno dei più grandi interpreti dello strumento.

Prima del suo concerto saliranno sul palco i Masterplan, storica formazione del power metal melodico europeo nata nel 2002 per iniziativa degli ex Helloween Roland Grapow e Uli Kusch. La band presenterà al pubblico italiano il nuovo album Metalmorphosis, pubblicato il 26 giugno scorso dopo oltre dieci anni di silenzio discografico. Un ritorno molto atteso, che farà tappa a Pordenone per quella che sarà l’unica data italiana del gruppo.

Nel corso della loro carriera i Masterplan hanno lasciato il segno con album come Masterplan, Aeronautics e Time to Be King, costruendo un’identità musicale fatta di riff potenti, melodie epiche e ritornelli che hanno conquistato gli appassionati del genere.

Ad aprire la serata saranno invece i Rivetskull, formazione di Seattle che sta conquistando la scena heavy metal internazionale grazie a un sound che rinnova la tradizione del genere con una produzione moderna e grande impatto dal vivo. Dopo il debutto Trail of Souls: Samsara, la band ha consolidato la propria crescita con Absence of Time, disco che unisce influenze della New Wave of British Heavy Metal e dei Black Sabbath dell’era Dio a una forte identità contemporanea.

L’appuntamento rientra nel cartellone di VERSO PORDENONE 2027, il programma di eventi culturali e musicali che accompagna il percorso della città verso il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Virgin Radio è radio partner del concerto.