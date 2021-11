Ial Fvg apre iscrizioni a 3 corsi formazione gratuiti a Maniago, Gemona e Monfalcone

FVG – Ial Fvg apre le iscrizioni a 3 corsi di formazione gratuiti da 1000 ore a Maniago, Gemona e Monfalcone.

L’OSS è la figura professionale che svolge attività in ambito sanitario e sociale per soddisfare i bisogni primari della persona e favorirne il benessere e l’autonomia; può svolgere funzione di operatore tecnico-assistenziale, di assistenza di base, di ausiliario socio-assistenziale e di assistenza a domicilio.

Ciascun corso ha la durata di 1000 ore: 550 ore in aula e 450 ore di stage in locali attrezzati presso strutture socio-assistenziali e residenziali del territorio regionale.

Il corso è rivolto a chi è in possesso almeno dei seguenti requisiti: residenza nel territorio regionale; diploma di scuola dell’obbligo (terza media) o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione; 18 anni compiuti alla data di iscrizione al corso; stato di disoccupazione al momento dell’effettivo inizio del corso e per tutta la durata dell’attività formativa.

Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 18.00 di venerdì 19 novembre 2021 (scarica la scheda) e sostenere una selezione consistente in una prova scritta superata la quale il candidato verrà convocato per un colloquio.

Per iscriversi è possibile anticipare la documentazione via email all’indirizzo corsi.oss@ial.fvg.it oppure prendere appuntamento chiamando direttamente le sedi Ial di: Gemona t. 0432 898 611 – Monfalcone t. 0481 534294 – Pordenone (per il corso a Maniago) t. 0434 505411

È possibile preiscriversi online e poi consegnare la scheda di iscrizione firmata e la documentazione richiesta.