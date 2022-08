IFTS Cefap: nuovi corsi gratuiti di alta formazione in partenza da ottobre

FVG – CeFAP, capofila del Polo Formativo Agro Alimentare Friuli Venezia Giulia, ha da poco presentato i nuovi corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), cofinanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), che hanno l’obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata. I corsi, completamente gratuiti e rivolti a tutti, hanno una durata di 800 ore di cui 400 in aula e 400 “in situazione” in rilevanti aziende del territorio e tenuti da docenti specialisti provenienti dal mondo del lavoro.

I corsi attualmente in programma al CeFAP sono:

Tecnico del controllo della produzione agroalimentare e biologica

In partenza il 05/10/2022 a Codroipo. Obiettivo del corso è formare una figura capace di controllare la sicurezza degli ambienti di lavoro, delle macchine e dei lavoratori, operando secondo i sistemi di certificazione dei prodotti agro-alimentari. Questo tipo di percorso contribuisce ad innalzare il livello di competitività delle imprese del territorio, applicando competenze in materia di qualità dei prodotti alimentari, sicurezza e salute sul posto di lavoro, nonché di gestione sostenibile dell’intera supply chain.

Oltre ad offrire ottime opportunità di lavoro ed un un Attestato di Qualifica professionale

post-diploma, il corso rilascia una serie di importanti abilitazioni:

• AUDITOR INTERNO PER SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

(UNI EN ISO 22000:2018) – attestazione Ente accreditato

• AUDITOR INTERNO DI SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ (UNI EN ISO 9001:2015) –

attestazione Ente accreditato

• ASPP/RSPP – attestazione CeFAP – solo per disoccupati

Il corso è realizzato da CeFAP in collaborazione con Cluster Agrifood FVG, Università degli Studi di Udine, CREA, Coldiretti FVG, Confagricoltura FVG, CIA FVG, Istituti Agrari FVG e partner Polo Formativo Agroalimentare.

Tecnico smart farming & bioeconomy

In partenza il 10/10/2022 a Codroipo. Obiettivo del corso è formare una figura capace di fornire soluzioni adeguate alla filiera produttiva agricola, con expertise anche in ambito di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per implementare processi sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale.

Una figura innovativa, preparata per introdurre e sperimentare tecniche e tecnologie innovative in agricoltura e zootecnia con l’obiettivo di razionalizzare i processi produttivi, migliorando le performance produttive dell’azienda, applicando metodiche e princìpi della bioeconomia circolare.

Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di Qualifica professionale postdiploma e verranno riconosciuti CFU (massimo 10 CFU per lo stage). Oltre ad offrire concrete opportunità di lavoro, il corso rilascia l’abilitazione ASPP/RSSP – attestazione CeFAP – solo per disoccupati.

Il corso è realizzato da CeFAP in collaborazione con Cluster Agrifood FVG, Università degli Studi di Udine, CREA, Coldiretti FVG, Confagricoltura FVG, CIA FVG, Istituti Agrari FVG e partner Polo Formativo Agroalimentare.

Entrambi i percorsi preparano velocemente al mondo del lavoro e formano tecnici specializzati capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi d’impresa anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati, secondo le priorità indicate dalla Programmazione economica regionale.

Per saperne di più visita il sito www.cefap.fvg.it alla sezione “Corsi”, categoria “Formazione Tecnica Superiore” o contatta la referente del corso Paola Alessandrini via

email all’indirizzo [email protected]