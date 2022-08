Auto sinistrate, come è cambiato il mercato

Un mercato che è cambiato e che anzi è nato proprio da zero per adeguarsi alle nuove necessità andando incontro alle tante richieste; sono molti gli automobilisti che si ritrovano a dover gestire una vettura sinistrata, ovvero un’automobile reduce da un incidente stradale a seguito del quale risulti essere danneggiata sia nel motore che nella carrozzeria.

In alcuni casi i danni sono tanti al punto che la macchina non risulta più utilizzabile, quindi non può essere neanche inserzionata e venduta tra privati. Unica cosa da fare, sperare nella rottamazione se i concessionari la prevendono (e se si vuole acquistare contestualmente una macchina nuova) oppure optare direttamente per rottamare, distruggendo l’auto e pagando le relative spese.

Ecco che in questa cornice si è andato ad inserire il servizio di acquisto auto incidentate che offre ai proprietari una soluzione alternativa. Come funziona? Il primo step è quello di scegliere l’interlocutore adatto affidandosi a realtà specializzate; quindi, come si può leggere sul portale autosinistrate che è uno dei punti di riferimento in rete, i passi saranno i seguenti:

1. Richiedere una quotazione gratuita della propria auto: valutazione che deve essere senza impegno e precisa, per evitare sorprese poi al momento della firma eventuale;

2. Informarsi sulla forma di pagamento prevista: attenzione a questo punto, determinante. Quale sarà la tipologia di pagamento garantita dall’intermediario? È un modo sicuro e a regola in base a quanto stabilito dalla legge?

3. Chiedere massime garanzie per il passaggio di proprietà: nel caso in cui la trattativa vada in porto, richiedere massima chiarezza e trasparenza per il passaggio di proprietà. Spesso questi interlocutori acquistano auto incidentate in Italia e le smistano poi all’estero: a maggior ragione è fondamentale non ritrovarsi, dopo qualche mese, ancora proprietari di una vettura che circola ora in un’altra nazione.

Sono questi i punti più importanti per portare a termine una trattiva con un compro auto incidentate: ovviamente alla base di tutto vi è il momento della scelta, fondamentale. L’interlocutore al quale affidarsi fa tutta la differenza del caso, visto che si tratta di un mondo ancora relativamente nuovo all’interno del quale, come sempre in questi casi, si trova un po’ di tutto.

E allora prima di intavolare qualsiasi trattativa con un servizio di compro auto incidentate è bene informarsi in rete sull’intermediario, chiedere se ha partita iva, una sede fisica in Italia, un numero di telefono per parlare a voce.