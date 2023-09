Imprese italiane all’avanguardia: Start 4.0 e il PNRR per la digitalizzazione

Il futuro delle imprese italiane è strettamente legato alla loro digitalizzazione. Uno degli attori chiave in questo processo è il Centro Competenza Start 4.0.

Start 4.0 fa parte degli otto Centri nazionali inclusi nel Piano nazionale Industria 4.0. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo ha selezionato come soggetto attuatore del PNRR. Questa scelta rappresenta un approccio strategico, serio e concreto per utilizzare i fondi del Next Generation EU, al fine di sostenere la transizione digitale del Paese e aumentare la competitività delle imprese italiane.

Il Centro Start 4.0, nell’ambito del PNRR, offre opportunità e servizi agevolati o gratuiti alle imprese che desiderano adeguarsi allo sviluppo digitale. Il centro mette a disposizione 11,8 milioni di euro, principalmente destinati all’obiettivo di fornire diversi servizi.

Le imprese interessate possono manifestare il loro interesse per l’accesso a questi servizi attraverso un form online e un avviso pubblico, entrambi accessibili tramite un link dedicato. Successivamente, i Project Manager di Start 4.0 entreranno in contatto con le aziende che hanno fatto domanda per individuare la formula e il servizio più adatto alle loro esigenze.

Gli sconti offerti da Start 4.0 variano in base alle dimensioni aziendali e al tipo di servizio richiesto. Le micro e piccole imprese riceveranno sconti fino al 100%, rendendo i servizi gratuiti per loro, mentre per le medie e grandi imprese gli sconti oscilleranno dal 40% all’80% del prezzo. L’agevolazione viene applicata direttamente attraverso uno sconto in fattura.

La Presidente Paola Girdinio ha commentato l’importanza strategica di questo momento: “Siamo determinati a raggiungere gli obiettivi richiesti dal Governo e la Commissione europea, attraverso il PNRR, per far crescere la competitività internazionale delle imprese italiane”.

Start 4.0 offre sei categorie di servizi per supportare le imprese italiane nella loro transizione digitale.

Servizi di assessment

I servizi di assessment riguardano la cybersecurity e le nuove tecnologie come IA e cloud, la rilevazione di potenziali vulnerabilità di ogni asset IT aziendale, la valutazione della maturità digitale, la valutazione le competenze digitali in azienda.

Servizi di test before invest

Comprendono servizi di accesso e utilizzo delle tecnologie laser scanner e utility mapping, demo e test e sul campo e, infine, proof of concept e servizi integrati per sviluppare la copia digitale (digital twin) di qualsiasi asset fisico.

Servizi di formazione

Tra questi servizi troviamo: corsi a catalogo e su misura, certificati ISO 9001, su verticali tecnologici 4.0, formazione personalizzata, percorsi formativi di cyber – awareness.

Tutela della proprietà intellettuale

Si tratta di servizi che riguardano consulenza su strategie di protezione, gestione pratiche e deposito brevetti e accordi di sviluppo, licenza e cessione.

Consulenza per l’innovazione

Questi servizi supportano le imprese nel loro processo di digitalizzazione e sicurezza cyber e tecnologie 4.0, che includono: business continuity & disaster recovery, cybersecurity framework e advisory, open innovation e networking, digital transformation advisory.

Accesso ai ­finanziamenti

Start 4.0 si occupa con esperti del settore del reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei offrendo: scouting e analisi dei bandi, dell’inserimento in partenariati e di scrittura nella proposta.

Start 4.0 svolge queste attività grazie a un’ampia rete di collaborazione che coinvolge i principali enti di ricerca nazionali, nonché grandi e piccole imprese, che hanno già investito in tecnologie e sono in grado di rappresentare l’intera filiera produttiva nei principali settori economici e industriali in Italia.