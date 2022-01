In Fvg arriva il grande freddo con vento, pioggia e neve

FVG – Dopo l’anticiclone africano che ha fatto trascorre un Capodanno un po’ più caldo del solito, in Friuli Venezia Giulia si registra un drastico cambiamento climatico. Se già i primi giorni del 2022 sono stati caratterizzati da pioggia, nebbia e umidità in tutta la regione, per le prossime giornate è previsto un peggioramento.

Atteso è infatti il grande freddo proveniente dal Nord Atlantico, che porta la prima perturbazione dell’anno. In modo particolare nei prossimi giorni sono previste intese precipitazioni in pianura e sulla costa, mentre sulle Api tornerà la neve, in modo abbondante sulle Giulie.

I venti si faranno più forti e sostenuti: in pianura e sulle coste il 5 gennaio soffierà Scirocco sostenuto e il 7 gennaio Bora moderata. In generale, è previsto un drastico calo delle temperature in tutto il Fvg.

Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, il 7 gennaio sarà l’inizio del vero e proprio freddo. La media prevista infatti sarà di -7 gradi a 2.000 metri e di -6 gradi a quota 1.000. Per l’8 gennaio sono previste temperature molto rigide: freddo di notte in pianura e sui monti anche sotto dei -10 gradi.