FVG – Nel ricco calendario del Natale della Città capoluogo di Regione, Trieste, è stata inserita un‘ iniziativa dell’assessorato al turismo e alle attività produttive di Spilimbergo.

Oggi, 1 dicembre, a Trieste, nella suggestiva e centrale “cornice” del Museo Civico Sartorio, nel segno della collaborazione tra i Comuni di Trieste e Spilimbergo, è stata inaugurata la mostra fotografica “Mosaico in bianco e nero”, un’esposizione che ripercorre la storia di una tradizione e la quotidianità dei mosaicisti,un’arte, quella musiva, che diventa cultura.

La mostra itinerante, che è già stata ospitata in molte altre importanti città della Regione, è composta da quaranta fotografie originali d’autore (Antonio Baldini, Angelo Borghesan, Mario Cresci, Francesco Nonino, Francesco Radino, Roberto Salbitani, Carl Shubert, Stephen Shore e Olga Zamperiolo) realizzate tra gli anni ’20 e gli anni ’90 del secolo scorso, di proprietà dell’archivio fotografico del CRAF.

Presenti il sindaco Enrico Sarcinelli, l’assessore al turismo e attività produttive Anna Bidoli, l’assessore alla cultura e turismo del comune di Trieste Giorgio Rossi, il direttore del CRAF Alvise Rampini, il presidente di ConfArtigianato-Trieste Lino Calcina.

“Siamo onorati di essere ospiti qui a Trieste in questo storico Museo -ha evidenziato il sindaco Enrico Sarcinelli – sottolineando il valore dell’esposizione che rappresenta un efficace connubio tra mosaico e fotografia”.

“L’inserimento della mostra all’interno delle proposte natalizie della Città capoluogo di Regione, oltretutto a forte vocazione turistica – ha ribadito l’assessore Anna Bidoli – e la sua collocazione in un istituto culturale di pregio e prestigio quale il Museo Civico Sartorio, rappresenta per noi un’importante opportunità di promozione che si inserisce nel percorso intrapreso con la progettualità “Spilimbergo Città del Mosaico”, che mira a valorizzare la storia, la tradizione e la cultura dell’artigianalità legata all’arte e alla tecnica musiva. Essere presenti a Trieste, con la mostra fotografica, sino al 8 gennaio, proietta la Città di Spilimbergo in una straordinaria vetrina internazionale”.

“La collaborazione con il Comune di Spilimbergo – ha detto l’assessore Giorgio Rossi – si inserisce in una stagione espositiva di ampio respiro, ideata e realizzata nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio museale della nostra città e della sinergia con soggetti istituzionali e le realtà culturali della nostra Regione”.

La mostra che sarà visitabile per l’intero

periodo natalizio, sarà ospitata a partire dal 10 nella città UNESCO di Cividale del Friuli.