Come trovare un notaio sul territorio

Possono essere tante le fattispecie riferite alla necessità di trovare un notaio sul territorio, quasi sempre per acquisto o vendita di una casa, fattore che necessita della presenza di un notaio per redigere l’atto connesso. Ma ci sono tante altre casistiche per le quali un professionista di questo genere deve intervenire, ad esempio per la creazione di una società o per un testamento.

Quando sopraggiungono queste necessità ci si chiede dove trovare la figura di un notaio, cercando di capire se questo debba necessariamente essere del proprio territorio o se ci si può rivolgere anche ad uno di altra regione. Vediamo nel dettaglio come fare per cercare un notaio sul territorio e cosa stabilisce la legge al riguardo.

Il notaio deve essere per forza sul territorio?

C’è un concetto dal quale partire che è quello della territorialità della competenza notarile; secondo la legge, un professionista di questo genere può esercitare la propria funzione nel proprio territorio di competenza senza alcuna limitazione, ma non può offrire i propri servizi ovunque sul territorio nazionale.

L’obiettivo della legge è quello di garantire massima assistenza al cittadino con possibilità di intervenire rapidamente in caso di necessità, garantendo quindi una prossimità territoriale. Se ad esempio si ah bisogno di un notaio a Padova per una compravendita sul territorio, non lo si potrà andare a cercare al sud Italia. Entrando maggiormente nel dettaglio della legge, la normativa recita che:

“un notaio deve sottostare al principio della territorialità, consentendogli di esercitare il proprio ministero nella sede assegnata senza limiti, ponendo varie limitazioni all’esercizio di tale ministero nelle altre sedi notarili situate nell’àmbito dello stesso Distretto di appartenenza, e vietando l’esercizio della funzione notarile fuori dal suddetto Distretto.”

Notaio e territorio

In sostanza un notaio può recarsi, ove richiesto e necessario, in tutto il territorio del Distretto presso il quale opera, ovvero ha sede; ma non può esercitare la propria attività presso un altro distretto. Ciò in considerazione del fatto che un notaio è un pubblico ufficiale, non quindi un libero professionista senza alcun vincolo.

Anche perché è sempre la norma di riferimento a stabilire che un notaio deve essere presente fisicamente nello studio presso il quale è titolare, nei giorni e negli orari stabiliti e indicati. Di conseguenza non potrebbe avere ragione di essere la figura di un notaio itinerante, che operasse spostandosi presso altri distretti.