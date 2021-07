Nel corso degli ultimi anni il settore delle criptovalute ha attirato sempre più l’ attenzione degli investitori. In particolare Bitcoin si è rivelata la moneta virtuale più “ricercata”. Il suo valore ha, infatti, conosciuto una crescita molto forte fino a raggiungere un massimo storico di $63.000 in Aprile 2021.

Tuttavia, non tutto è così semplice. A crescite poderose Bitcoin ha quasi sempre affiancato ricadute nel prezzo, anche molto dannose per gli investitori. Ad oggi si trova attorno a $32.460 e segna una crescita, rispetto a un anno fa, del 235,92%.

In questo articolo cercheremo di capire se nel 2021 convinca ancora investire in Bitcoin.

Investire in Bitcoin nel 2021 conviene?

Prima di discutere in merito è giusto sottolineare il fatto che prima di investire, in Bitcoin come in qualsiasi altro asset, è doveroso informarsi e richiedere consulenza a dei professionisti per proteggere e valorizzare al meglio le proprie risorse. In quest’ articolo non troverete veri e propri consigli di investimento ma alcune considerazioni riguardo agli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Bitcoin.

El Salvador punta su Bitcoin, per la prima volta diventa moneta a corso legale

All’ inizio del mese di Giugno 2021 il Congresso di El Salvador ha approvato una norma proposta e promossa dal Presidente della Repubblica salvadoregna che prevede l’ entrata in vigore del Bitcoin a corso legale nel paese. La norma diverrà valida a partire dal 7 Settembre e renderà obbligatoria l’ accettazione del Bitcoin come mezzo di pagamento in tutto il paese.

Ciò significa che gli esercenti si dovranno attrezzare in tal senso, con solo una piccola deroga all’ obbligo che riguarda le attività che non dispongono della tecnologia necessaria.

Sempre in questa direzione va la decisione del Presidente salvadoregno Nayib Bukele di elargire un sussidio ai cittadini in Bitcoin, per una cifra pari a $30. Questa somma arriverà ai cittadini tramite un’ App chiamata Chivo e-wallet.

Questa epocale svolta deriva dalla volontà del governo del paese di ridurre le commissioni che i cittadini emigrati sostengono per inviare denaro ai familiari facendo affidamento ai tradizionali intermediari finanziari.

Per Bitcoin invece potrebbe sortire effetti positivi in quanto, innanzitutto, il governo per elargire questi sussidi in Bitcoin dovrà, logicamente, acquistarli. La principale conseguenza potrebbe dunque essere un rialzo nel prezzo del Bitcoin e un nuovo interesse da parte degli investitori.

Inoltre, nonostante El Salvador sia un paese da poco più di 6 milioni di abitanti, si tratta di un importante esperimento per quanto riguarda il contatto tra le criptovalute e l’economia reale.

Variante Delta tra i fattori di rischio per Bitcoin, nuova caduta in vista?

La principale moneta virtuale ha subito, nell’ ultimo periodo, alcuni colpi a ribasso. In particolare la stretta regolatoria da parte della Cina e gli interventi di vari paesi, tra i quali l’Italia e la Gran Bretagna, per bloccare l’ attività della piattaforma di exchange Binance.

A questi si è aggiunta la percezione di un rischio sempre maggiore legato al diffondersi della variante Delta: gli investitori temono infatti che quella parte di popolazione che rifiuta il vaccino possa innescare nuove chiusure e danni all’economia.

Proprio a causa di questi fattori è avvenuta la discesa di Bitcoin oltre al livello soglia di $30.000 negli scorsi giorni. Proprio da qui arriva anche il timore, da parte degli analisti, che il prezzo possa ora arrivare a toccare $20/25.000. Di questo avviso sono, ad esempio, Vijay Ayyar dell’exchange Luno e Jehan Chu, fondatore del venture capital Kenetic Capital.

Altre voci critiche nei confronti di Bitcoin arrivano dall’America, dove Nassim Taleb – l’autore di “The Black Swan” ed esperto di criptovalute – ha dichiarato nel suo ultimo paper che Bitcoin “vale zero” e che si tratta di uno degli asset finanziari più fragili della storia. L’ intervento è tanto più significativo se si considera che lo stesso Taleb fino a pochi anni fa riteneva Bitcoin la sola criptovaluta a poter “fronteggiare” i governi e le loro politiche monetarie.

Investire in Bitcoin nel 2021, conclusioni

Al netto di tutto ciò che abbiamo appena elencato possiamo trarre, dagli ultimi sviluppi della storia di Bitcoin, alcuni spunti di riflessione.

Per esempio è ormai chiaro che molti istituti finanziari, soprattutto dagli Stati Uniti, stiano cercando di mettere in guardia gli investitori dalle criptovalute. Questi vengono ritenuti “veicoli di speculazione” – citando Powell, il governatore della FED – e strumenti pericolosi; in particolar modo per le famiglie e gli investitori che non dispongono di elevati capitali e che quindi, ingolositi da un ipotetico profitto esponenziale, comprano crypto talvolta senza procurarsi le necessarie informazioni.

D’ altro canto, è vero che alcune tra le più importanti banche americane hanno iniziato un percorso di avvicinamento nei confronti delle criptovalute. Vedi Goldman Sachs con l’offerta di future su Bitcoin.

Inoltre è da tenere in considerazione la questione salvadoregna, con l’ esperimento che potrebbe segnare un precedente e dunque indurre altri paesi – soprattutto quelli con minore potere monetario, che sono legate, come El Salvador, al dollaro americano o altre valute fiat – a seguire la stessa strada, per dipendere meno dall’ andamento del mercato delle valute e dalle scelte di politica monetaria degli altri paesi.

In conclusione, non è poi così facile dire se sia o meno conveniente investire in Bitcoin nel 2021. Il primo, fondamentale consiglio è quello di rivolgersi a un professionista che ci assista nella scelta e nella gestione dell’ investimento. È importante definire quali sono i rischi che siamo disposti a seguire e oltre quale soglia di volatilità a ribasso non siamo disposti ad andare.

Se il settore dove abbiamo intenzione di investire è quello delle criptovalute sicuramente Bitcoin (insieme a Ethereum e le altre AltCoin) rappresenta una delle principali opzioni da tenere in considerazione. Infatti oltre ai grandi rischi che si corrono – e questo vale per il settore crypto in generale – è possibile raggiungere buone percentuali di profitto anche con poco denaro investito.

Ad ogni modo, staremo a vedere quali saranno i prossimi risvolti della articolata vita di Bitcoin.

Per cominciare a investire in Bitcoin nel 2021 premi qui.