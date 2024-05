La mobilità sostenibile premia lavoratori e lavoratrici con “A piedi alla Coop”

FVG – Per Coop Alleanza 3.0 anche il welfare aziendale è coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e col principio per cui la salvaguardia dell’ambiente passa attraverso i piccoli gesti della vita di tutti i giorni.

Le direttive europee definiscono la necessità di ridurre entro il 2030 le emissioni dei trasporti del 60% – che rappresentano il 30% delle emissioni totali in Europa, di cui il 72% viene prodotto dal solo trasporto stradale. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, e in coerenza con il Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0, la Cooperativa si è impegnata a redigere un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro del personale dipendente e a favorire – attraverso il Servizio Welfare – forme alternative di mobilità.

A giugno al via “A piedi alla Coop!”

Una comunità di lavoratrici e lavoratori che si muove per il tragitto casa lavoro in modalità sempre più green e amiche dell’ambiente: è questo l’obiettivo di “A piedi alla Coop!”. L’iniziativa è inserita all’interno del sistema welfare aziendale +Xte e intende proseguire e ampliare il progetto di incentivazione della mobilità sostenibile, già da anni a disposizione dei dipendenti della Cooperativa. Inoltre “A piedi alla Coop!” è collegata alla Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si celebra 5 giugno.

“A piedi alla Coop!” durerà per tutto il mese di giugno: grazie ad esso, le lavoratrici e i lavoratori che aderiranno – e che tra andata e ritorno effettueranno a piedi un percorso casa-lavoro di almeno mille metri beneficeranno di uno specifico rimborso, crescente al crescere della distanza percorsa. Questo incentivo è finalizzato a promuovere modalità di spostamento per i lavoratori che siano orientate oltre che alla salvaguardia ambientale anche alla promozione del benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori.

Coop Alleanza 3.0 e la bicicletta: un rapporto speciale con “In Bici alla Coop”

“A piedi alla Coop!” non è l’unico programma per la promozione della mobilità sostenibile della Cooperativa.

Il 3 giugno ricorre la Giornata mondiale della Bicicletta, giornata ufficiale istituita dalle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero.

È dunque la ricorrenza ideale per ricordare che Coop Alleanza 3.0, consapevole dell’importante dell’utilizzo della bicicletta anche per promuovere la mobilità sostenibile anche per il 2024 ha inserito all’interno del sistema welfare aziendale +Xte l’iniziativa “In Bici alla Coop”.

“In Bici alla Coop” offre un contributo economico di euro 0,30 lordi al km per i dipendenti che scelgono di utilizzare la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro. Questa iniziativa è in vigore da 8 anni.

Nel 2023 sono stati quasi 26mila i percorsi casa-lavoro fatti in bici, per un valore complessivo di circa 179 mila chilometri percorsi.

Smart working e mezzi pubblici sono amici dell’ambiente

“A piedi alla Coop!” e “In Bici alla Coop”, nell’ambito di +Xte per la diffusione di una mobilità sempre più sostenibile trovano complementi ideali nei 1.580 rimborsi per abbonamenti ai mezzi pubblici – validi anche per i figli delle dipendenti e dei dipendenti – e nell’utilizzo dello smartworking. Il ricorso al lavoro agile – da un minimo di due giorni fino a quattro giorni alla settimana – e nel 2023 ha consentito di ridurre di circa oltre 7,2 milioni di chilometri le distanze percorse, con un risparmio annuo di circa più di 1,1milioni di kg di CO2. In media, ogni lavoratore ha risparmiato circa 140 ore di viaggio, corrispondenti a circa 6 giorni di tempo libero.