La storia della fotografia: dai primi modelli agli smartphone

Fin da sempre la fotografia è stata particolarmente amata, in quanto consente di immortalare un momento, permettendo alle persone di conservare quel ricordo per sempre.

Senza ombra di dubbio, con l’avvento degli strumenti digitali le fotografie si conservano in maniera diversa, visto che non sempre il risultato viene stampato.

Quando nasce la fotografia?

La fotografia ha delle origini molto antiche, visto che nel 1500 un genio sconfinato con il nome di Leonardo Da Vinci iniziò a posare le basi per la realizzazione della prima macchinetta.

Per tutti la fotografia nasce nel 1839, quando viene esposta la prima camera oscura, ma in realtà alcune fotografie erano state scattate già negli anni precedenti.

Da quel momento in poi tale strumento ha subito delle numerose innovazioni, restando sempre aggiornato con i tempi che avanzano.

Nello specifico, nel 1890 entrano in scena le prime macchine con rullino, che vanno a sostituire le più antiche macchine fotografiche a lastra.

Agli inizi dello scorso secolo vengono introdotte dei modelli sempre più compatti, che in alcuni casi avevano a disposizione anche delle pellicole a colori.

Negli anni sessanta viene realizzata, dal famoso marchio Canon, la prima Reflex della storia, in grado di effettuare una messa a fuoco automatica. Nel decennio successivo, invece, trova particolare successo la Polaroid, in quanto introduce una macchinetta capace di stampare delle fotografie negli attimi successivi allo scatto.

Con l’avvento degli anni novanta inizia una vera e propria rivoluzione in questo campo, visto che vengono prodotte le prime fotocamere digitali.

La fotografia ai giorni nostri

I processi di innovazione in questo millennio sono sempre più rapidi e hanno coinvolto prepotentemente anche il mondo della fotografia.

Basti pensare che ormai non è più necessario avere a disposizione un apposito strumento per scattare una fotografia degna di nota, visto che i nostri cellulari sono provvisti di fotocamere di tutto rispetto.

Gli smartphone moderni, oltre a essere utilizzati per i giochi online, sono particolarmente apprezzati per la qualità delle fotografie che riescono a scattare. Tale strumento viene principalmente impiegato per immortalare degli scatti da postare sui vari canali social.

Inoltre, negli ultimi anni sono state introdotte delle importanti novità nel settore fotografico, in quanto sono state inventate sia delle action camera sia dei droni, in grado di regalare delle immagini uniche e spettacolari.