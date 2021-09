La storia di 24Bottles: un marchio tutto italiano

La borraccia è diventata ormai un accessorio must have, e tra i brand che l’hanno resa tale spicca 24Bottles. Si tratta di un qualcosa che tutti devono avere a disposizione indipendentemente dal fatto che si parli di persone sportive o no.

La borraccia riutilizzabile ha infatti preso il posto della classica bottiglietta d’acqua in plastica, ormai obsoleta perché per nulla ecologica e in controtendenza nell’era della sostenibilità. Regalare una borraccia, dunque, può rivelarsi un’ottima idea perché parliamo di un pensiero sempre apprezzato e tra l’altro realmente utile, che non rischia di rimanere accantonato in un cassetto.

Nell’ampio mondo delle borracce però c’è oggi un marchio che si sta distinguendo: 24Bottles. Un brand italiano nato quasi per caso, che sta letteralmente spopolando e che oggi più che mai è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo: creare una vera e propria moda anti-spreco. Le borracce 24Bottles sono sempre più richieste e amate, perché hanno un qualcosa in più rispetto alle altre presenti sul mercato. Si contraddistinguono per un design originale in grado di accontentare praticamente chiunque, che le rende trendy.

Un brand nato quasi per caso

Il brand 24Bottles è nato quasi per caso, da due ragazzi bolognesi che lavoravano entrambi in banca. Due colleghi che un giorno si sono trovati a discutere circa il problema delle immondizie e la grande quantità di rifiuti in plastica che veniva generata ogni giorno. Entrambi sensibili sul tema della sostenibilità ambientale e dell’ecologia, Matteo Melotti e Giovanni Randazzo hanno deciso un giorno di provare a lanciarsi in una nuova avventura. Era il 2012 e all’interno di un garage di Bologna è iniziata la vera storia di questo brand.

I due giovani si sono documentati e hanno scoperto che l’acciaio inossidabile è un materiale perfetto per le borracce, perché sicuro, resistente e sano.

Nel 2013 è iniziata la produzione dei primi prototipi, in 6 colori differenti delle stesse dimensioni. Tutto il resto è venuto di conseguenza, grazie alla gran voglia di lavorare e allo spirito d’iniziativa dei due fondatori.

24Bottles: curiosità sul nome del brand

In molti si chiedono da dove derivi il nome peculiare 24Bottles ed i suoi fondatori hanno chiarito ogni dubbio spiegando che il numero 24 è relativo alla quantità di ore che all’inizio dedicavano a questo progetto.

È dunque lecito dire che si sono dati un gran da fare i due fondatori bolognesi, che però adesso si possono sicuramente considerare soddisfatti dei risultati raggiunti e della grandissima fama che ha ottenuto il loro brand.

Dal porta a porta alle fiere di settore

Uno dei principali problemi per i due ragazzi che hanno fondato 24Bottles è stato come promuovere il nuovo brand, per via della loro sostanziale inesperienza nel mondo del marketing. Eppure, con la determinazione sono riusciti a far conoscere i loro prodotti, prima con il porta a porta e in seguito partecipando alle fiere di settore in giro per l’Italia.

Anche i canali social hanno dato un forte impulso alla popolarità del brand, che è girato parecchio soprattutto su Facebook acquisendo una crescente visibilità. D’altronde, a rendere uniche queste borracce è proprio il design: fantasie di ogni tipo, in grado davvero di assecondare il gusto di tutti.