È un’abitudine diffusa dare per scontata la presenza della musica, sotto forma di jingle, motivetti o specifici effetti sonori, come accompagnamento dei giochi digitali e online. Così come avviene per le luci e i colori della grafica, raramente si riflette sulla reale finalità della componente sonora, a meno che non si sia addetti ai lavori. In realtà, la progettazione dell’audio segue schemi estremamente precisi e le colonne sonore che sottolineano l’esperienza di gioco sono realizzate da compositori specializzati.

Nella transizione dall’intrattenimento meccanico a quello digitale, il sound design ha sempre cercato di compensare l’assenza di componenti fisiche per evitare un effetto straniante su chi gioca. Dai primi cabinati arcade fino alle moderne app mobile, i progettisti ricreano artificialmente i rumori che accompagnerebbero un’esperienza reale: il mescolamento delle carte, il rotolamento dei dadi sul panno verde, il tintinnio metallico delle monete o il fruscio dei rulli delle classiche slot, campionati e reinterpretati in chiave elettronica. Questa tecnica prende il nome di scheumorfismo sonoro e serve a restituire, anche attraverso uno schermo silenzioso, la sensazione tattile dell’attesa e dell’esito.

La relazione tra stimoli acustici e cervello durante il gioco è stata oggetto di uno studio accurato condotto dal professor Mike Dixon presso l’Università di Waterloo, in Canada. La ricerca, pubblicata sul Journal of Gambling Studies, ha evidenziato come brevi fanfare ed effetti sonori trionfali aumentino in modo misurabile l’attivazione fisiologica dell’utente. Questo meccanismo porta il giocatore a focalizzarsi sugli esiti positivi, perfino quando il risultato effettivo ottenuto nella partita è minimo.

Poiché il suono si fonda anche sul ritmo, la componente musicale influisce direttamente sulla percezione del tempo. Nei giochi d’azione o nei titoli basati sulla rapidità, una base dal tempo accelerato o un crescendo simile a un conto alla rovescia favoriscono quello che lo psicologo Mihály Csíkszentmihályi definì stato di flow: un’immersione totale in cui l’attenzione si concentra esclusivamente sullo schermo e il tempo sembra scorrere più velocemente.

In definitiva, che si tratti di completare un livello in un puzzle game su smartphone, sbloccare un obiettivo su console o allineare una combinazione su un rullo digitale, la logica acustica resta identica: brevi jingle in tonalità maggiore progettati per trasformare una semplice animazione grafica in un’esperienza sensoriale appagante.