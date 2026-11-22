Da Sacile a New York senza passaporto, senza jet lag e soprattutto senza dover cercare un cazzo di parcheggio a Manhattan. Basta varcare la soglia di Palazzo Ragazzoni in centro a Sacile e salire idealmente sulla bella riproduzione scala 1:1 di pezzetto di vagone della Subway, con i suoi seggiolini di plasticona aranciona, dove Keith Haring ha appena

finito di disegnare sui muri i suoi omini Radiant Baby, Andy Warhol distribuisce lattine di zuppa Campbell’s, Banksy fa il vago in fondo al… vagone con il cappuccio della felpa tirato sù e Jeﬀ Koons bello come il sole di mezzogiorno a Miami si presenta con un cagnolino gonfiabile color metallizzato che costa probabilmente quanto tutto il tuo condominio.

Benvenuti a URBAN LEGENDS!

La mostra, curata dallo strepitosone Luca Bravo e realizzata con il contributo di Deodato Arte, è una simpatica scorribanda attraverso oltre mezzo secolo di quell’arte che ha deciso di uscire dai salotti buoni, invadere le strade, di pomiciare con la pubblicità e conquistare l’immaginario collettivo. E già che c’era, all’epoca vendeva anche qualche milionata di magliette, poster, cartoline e tazze da caﬀè.

Perché il bello della Pop Art e della Street Art è proprio questo: prendere immagini

apparentemente semplici e trasformarle in qualcosa che riguarda tutti. La Marilyn di

Warhol non è più soltanto Marilyn, il palloncino-cuore che scappa via di Banksy non è soltanto un palloncino e gli omini danzanti-radianti di Haring non stanno semplicemente ballando. Sono diventati parte del nostro immaginario visivo, anche e specialmente quando non ce ne accorgiamo.

Tra i pezzi più interessanti spicca un pannello del celebre Fiorucci Wall di Keith Haring, (piazzato nella finemente stuccata cappella gentilizia fresca di restauro), cioè questo era davvero un pezzo originale del muro del famoso negozio Fiorucci di Milano, testimonianza di quell’epoca meravigliosamente sfacciata in cui arte, moda, musica e cultura

underground si mescolavano spontaneamente tra loro e facevano con bellezza un po’ quello che cavolo gli pareva. Narra la leggenda che nel 1984 o giù di lì il mitologico e seminale stilista milanese Elio Fiorucci consegnò le chiavi del suo concept store in San Babila a Keith Haring (incoraggiato anche da Andy Warhol) lasciandogli carta bianca

appunto per trasformare nottetempo gli interni un po’ come cavolo gli pareva: col senno di poi gli è andata alla grande.

Una parte importante della mostra a Palazzo Ragazzoni eﬀettivamente ci catapulta nella New York degli anni Ottanta, quando i graﬃti della metropolitana erano considerati ancora

“immondizia” e erano davvero un gesto di ribellione e non ancora un aﬀarone milionario per freddi galleristi col cuore di marmo di Carrara finemente levigato con mola ad acqua.

Poi arrivano le provocazioni di Banksy, i giochi di specchi di Koons, la grafica militante di Shepard Fairey, OBEY, il caleidoscopio citazionista di Mr. Brainwash e le incursioni ironiche e surreali dei contemporanei e italianissimi Angelo Accardi e Mr. Savethewall.

Una bella combriccola decisamente vivace, alla quale si aggiungono anche altri

protagonisti della scena contemporanea tutti da scoprire nei tre, dicesi tre, piani del

Palazzo in centro a Sacile, che come un canto di sirene pop ci richiama alla visione delle opere esposte e noi non possiamo fare altro che Obey-dire…

Si è immersi, non senza un certo beato stupore, in una sfiziosa mostra colorata,

accessibile, divertente, che ha il grande merito di metterci belli comodi a nostro agio, non ci si sente per niente in soggezione signora mia! Non serve aver fatto la laurea triennale in storia dell’arte per sguazzarci: basta che ti porti dietro gli occhi, un po’ di curiosità e la voglia di passare un bel pomeriggio con i tuoi cari e lasciarti sorprendere. E tutto accade dietro casa qui Sacile, la deliziosa Sacile, il Giardino della Serenissima:

sarà bello prima e/o dopo la visita alla mostra perdersi per le sue vie lungo i bellissimi scorci sulla Livenza che scorre placida. (Qui a Sacile il fiume si declina al femminile, come la Piave un po’ più a sud.)

Certo, bisogna essere onesti: qualche domanda rimane. Quando un’immagine nata per contestare il sistema diventa un oggetto da collezione, chi ha vinto davvero? L’artista o il mercato? E quando la ribellione finisce incorniciata, perfettamente illuminata e assicurata

ai LLoyds di Londra per furto e incendio, conserva ancora qualcosa della sua carica

sovversiva? Sono interrogativi che avrebbero meritato forse qualche provocazione in più nel racconto espositivo. Ma sono anche le domande che rendono interessante questa allegra brigata di irregolari ormai diventati celebrità planetarie.

Spoiler: la risposta potrebbe essere che a questi artisti di questa cosa non gliene frega una mazza e forse la dimostrazione ce l’ha data proprio quel misteriosone di Banksy in persona, artista del quale appunto non si conosce l’identità e che per prendere in giro il mercato, con un astuto sistema automatico nascosto sotto la cornice aveva letteralmente semi-triturato la bambina col palloncino durante un’asta da Sotheby’s. Poi vien fuori che quel mezzo quadro sopravvissuto (del quale una versione originale e integra è esposta a

Sacile) è stato poi rivenduto per oltre 18 milioni di sterline.

URBAN LEGENDS centra il bersaglio e per giunta a due passi da casa, non serve andare fino a Milano o Londra: Sacile ci ricorda che l’arte contemporanea non abita soltanto nei musei delle grandi città, ma anche nella pubblicità, sui muri, nei social, nelle nostre emozioni e perfino nei nostri ricordi. Una bella vista, un’immagine, prima ancora di essere spiegata, sa farsi guardare e apprezzare un po’ da tutti noi mortali capre working class

heroes.

Vabbe allora grazie cara Sacile che ci fai incontrare l’arte e non ci costringi a prendere un aereo! Ci siamo fatti una bella gitarella spensierata sulla metropolitana dell’immaginario contemporaneo in ottima compagnia. E poi quando scendiamo dal vagone ci ritroviamo a sulla Livenza che non xè niente mal! Yo! Next stop: Palazzo Ragazzoni! Mind the gap!

Pasqualino Suppa

URBAN LEGENDS – Haring, Warhol, Banksy, Koons e la conquista dell’immaginario contemporaneo. A cura di Luca Bravo

Palazzo Ragazzoni, Sacile (PN) Dal 31 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027.

Giovedì e venerdì 10–13 / 14–19; sabato e domenica 10–19.