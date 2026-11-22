CIVITANOVA – Grande cuore Tinet che perde a Civitanova contro la capolista Civitanova ma, dopo un primo set complicato, se la gioca a viso aperto, migliorando nel corso della partita ed impensierendo i cucinieri con due set molto buoni finiti in pratica ai vantaggi. Tutto questo giocando anche senza il suo bomber Kirill Klets, tenuto a riposo precauzionale, anche in considerazione del fatto che domenica al Crisafulli ci sarà un importante scontro diretto contro Cisterna.

Coach Di Tommaso ha optato per il modulo a tre schiacciatori con Terpin – Bergmann e Marttila contemporaneamente in campo. Alberini è saldamente in cabina di regia. Al centro i due ex della gara Larizza e D’Heer e il libero è Toscani. Nel campo di Civitanova la diagonale principale è quella composta dai fratelli Nikolov. In posto 4 Bottolo e Loeppky. Al centro Gargiulo e il canadese Howe, mentre il libero è il campione del mondo Balaso.

Bergmann in seconda linea si esibisce da opposto e la Tinet è brava a mantenersi a stretto contatto con i più blasonati avversari. Prova a scappare la Lube con muro e servizio: 14-9. E’ il turno di servizio di Alex Nikolov a spaccare il set: 19-10. Di Tommaso le prova tutte tra check, time out e anche il doppio cambio Marsili – Umek con il triestino che realizza il suo primo punto in Superlega. D’Heer prova a suonare la carica con un ace. Però il servizio marchigiano è letale e di conseguenza anche il muro facilitato. La chiude una pipe di Loeppky 25-15.

La Tinet fa vedere cose buone ad inizio del secondo parziale provando a non lasciare scappare il team di Medei. Alex Nikolov bombarda e suo fratello mura Terpin: 6-10. I gialloblù lottano coi denti e mantengono la distanza fino a metà set. Sul turno di servizio di Bergmann la Tinet approfitta di alcuni errori in attacco dei padroni di casa e Medei chiama tempo sul 15-13. Terpin mura Bottolo e ci si ritrova sul -1: 15-16. Diagonale di Terpin e parità a quota 20. I Passerotti giocano bene poi sul 23-22 arriva in battuta Moni Nikolov che tira una cannonata vincente: 24-22 e time out Di Tommaso. Lungolinea di Bottolo e 25-22 finale

Si ritorna in campo e Di Tommaso parte con Marsili in regia. Marttila parte forte e la Tinet va avanti: 1-2. Bergmann dalla seconda linea e primo break gialloblù: 4-6. La partita è più combattuta, ma la Lube allunga: 9-7. Marttila è più efficace in attacco e Prata resta a galla. Bergmann piazza l’ace del 13-12. La Tinet non demorde e le squadre restano attaccate. Howe, MVP del match, al centro è un’ira di Dio e Bottolo spinge in battuta: 18-15. Entra Katalan in battuta ed è nuova parità con un parziale di 3-0 propiziato dagli attacchi di Marttila e Bergmann.

Il brasiliano passa e la Tinet sorpassa: 19-20. Poi entra in scena Alex Nikolov che centra due volte di fila l’incrocio delle righe prima in attacco e poi in battuta. L’azione successiva è la più bella della partita ed è sempre il fuoriclasse bulgaro a chiuderlo: 22-20. Il muro di D’Heer su Bottolo riapre tutto 23-22. Nikolov spara fuori ed è nuova parità. Kujundzic fa mani fuori e ottiene il primo match ball. Marsili smarca Bergmann che però sbaglia l’attacco e così la Lube vince 3-0, ma tanti applausi ai gialloblù che hanno reso difficile la vita alla squadra di Medei. Domenica partita importante contro Cisterna, così come l’infrasettimanale di mercoledì 2 a Verona, contro una Rana che, pur avendo ambizioni altissime ed un roster stellare si trova un punto dietro alla Tinet, avendo giocato senza il suo regista titolare Christenson e con Mozic a mezzo servizio.

LUBE CIVITANOVA – TINET PRATA 3-0

LUBE: S. Nikolov 4, Gargiulo 6, Loeppky 8, Bisotto (L), Balaso (L), Polo, Kujudnzic 2, Gatto, A. Nikolov 16, Zoppellari, Howe 13, Tonkonoh 1, Klimes, Bottolo 6. All: Medei

TINET: D’Heer 4, Katalan, Alberini 1, Frassanella, Pol, Marsili, Toscani (L),Klets, Larizza 5, Guadagnini (L), Terpin 7, Marttila 9, Bergmann 11, Umek 1. All: Di Tommaso

Arbitri: Clemente di Parma e Pozzato di Bolzano

Parziali: 25-15 / 25-22 / 25-23

Foto Layla Bortoluzzi