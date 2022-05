Le sette Cantine Aperte del pordenonese. Domenica 29 spettacolo de I Papu

FVG – Sabato 28 e domenica 29 maggio ritorna Cantine Aperte, l’evento enoturistico giunto alla sua trentesima edizione, organizzato dal Movimento Turismo del Vino.

Due giorni di iniziative per raccontare il variegato mondo vitivinicolo regionale, con 77 cantine del Friuli Venezia Giulia pronte ad accogliere appassionati da tutta Italia e dall’estero, attraverso visite in cantina, degustazioni, laboratori sensoriali, picnic in vigna, musica ed eventi ecosostenibili. Sette le aziende nel territorio pordenonese che apriranno le porte ai visitatori durante Cantine Aperte, ognuna con un programma ricco di iniziative.

A partire da Vistorta, che propone la visita al parco e la degustazione guidata di una selezione dei vini prodotti dai conti Brandolini. L’azienda I Magredi, offre l’opportunità di visitare il vigneto e la cantina, con degustazioni arricchite dal piatto Cantine Aperte.

Bulfon, che propone visite guidate nei vigneti e in cantina, con degustazione dei loro vini autoctoni, sarà l’unica della zona a organizzare anche la Cena con il vignaiolo, sabato, presso l’Antica trattoria in Vigna, luogo nascosto in un paesaggio bucolico, a Castelnovo del Friuli. Nelle altre aziende domenica ci sarà pure un divertente spettacolo dei Papu, che si esibiscono alle 11 dai Principi di Porcia, alle 12 da Bagnarol, alle 14 da Fossa Mala e alle 16 da Pitars.

Dai Principi di Porcia, inoltre, si potranno effettuare tour alla scoperta dell’azienda, della fattoria, della sostenibilità e della cantina, con degustazioni; da Bagnarol ci saranno visite guidate al vigneto e alla cantina, il piatto tipico e laboratori per bambini; da Fossa Mala degustazioni di vini, che si possono accompagnare allo speciale piatto Cantine Aperte.

Infine, da Pitars, visite e degustazioni oltre a concerti e musica dal vivo. In quasi tutte le aziende pordenonesi il calice di Cantine Aperte sostiene l’Associazione Culturale I Papu.