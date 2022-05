La mobilità che cambia e si evolve: il futuro dell’auto è nel noleggio

Il noleggio a lungo termine è un comparto dell’automotive in continua e inarrestabile crescita. Gli ultimi dati relativi all’andamento del mercato parlano chiaro: le immatricolazioni, anche nel 2022, hanno registrato un crollo significativo, che si attesta intorno al 25%, mentre il noleggio continua a generare indotto, con un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente (+15% nel 2021 e +17,4% nel 2022).

Questa formula, in particolare, piace tantissimo ai privati, che scelgono di noleggiare un veicolo piuttosto che acquistarlo, anche se sono in possesso di un’auto propria. Quando si sceglie una vettura nuova, infatti, non lo si fa sempre perché si ha la necessità di sostituire quella che si ha già, perchè risulta magari troppo datata. Spesso si ha bisogno di un secondo veicolo per andare incontro alle esigenze della famiglia che si allarga o perchè i ritmi e gli impegni della giornata sono differenti, ed è necessario che ognuno, all’interno della famiglia, sia in grado di gestirsi autonomamente, senza gravare sugli altri.

In questo senso, la sezione di Rent4you dedicata al noleggio a lungo termine per privati, rappresenta la soluzione ideale a qualsiasi problema di mobilità. L’agenzia, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti autovetture di ogni genere, dalla piccola citycar per muoversi agevolmente nel traffico della città, al SUV per i lunghi viaggi, fino alle auto di lusso. Basta solo scegliere quella più adatta alle proprie necessità.

Il noleggio, inoltre, risulta la soluzione ideale anche per i brevi periodi, quando magari si deve rimanere lontani da casa per questioni di lavoro, e non si può privare il resto della famiglia dell’unico mezzo di trasporto a disposizione. Grazie ai numerosi punti di contatto sparsi in tutta Italia, Rent4you offre la possibilità di prenotare la propria auto e ritirarla, poi, nella sede più vicina alla propria destinazione.

C’è il professionista che deve viaggiare per lavoro 2 volte al mese, ma non può lasciare la moglie e i bimbi senza la macchina, anche se si tratta di pochi giorni. In casi come questi, il noleggio è la soluzione più comoda e semplice. Basta andare sul sito dell’agenzia, scegliere la vettura indicando, approssimativamente, il numero di chilometri che si prevede di percorrere, e pagare direttamente online. A questo punto, non resterà altro che prendere il treno, o l’aereo e partire, andando poi a ritirare l’auto presso una delle tante filiali presenti nelle principali stazioni e negli scali aeroportuali della Penisola. In questo modo, sarà possibile restituire il veicolo anche se la filiale del ritiro non è la stessa presso la quale si andrà poi a restituire l’auto.

Questo si che è viaggiare senza pensieri.