Le vincite senza limite nei casinò online: ecco perché sono migliori

I giochi dei casinò online possono essere divisi in due categorie: quelli con vincita massima (capped) e quelli senza limite alla vincita (uncapped). Anche se non ci sono regole assolute, di solito i giochi con jackpot progressivo hanno vincite uncapped, mentre slot machine e tavoli da gioco hanno un tetto massimo. Ma qual è la differenza principale e perché le vincite uncapped sono spesso migliori?

Perché scegliere giochi senza limite alla vincita

Ci sono tre motivi principali per cui è meglio puntare, quando possibile, su giochi su Casino Nine con vincite uncapped:

Possibilità di vincite più alte: senza un limite massimo alla vincita, l’importo che si può portare a casa è potenzialmente illimitato. Si può vincere 1 milione, 10 milioni o anche di più! Con i giochi capped invece la vincita massima può essere anche “solo” qualche migliaio di euro. Maggiore emozione e adrenalina: sapere che si può vincere qualunque somma aumenta il brivido e il coinvolgimento nel gioco. L’emozione è impagabile! Miglior rapporto tra possibilità e importo vincita: per sua natura, la possibilità di centrare la combinazione vincente in un gioco uncapped è minore. Tuttavia l’importo potenziale è molto più elevato e questo porta ad un rapporto possibilità/vincita più favorevole.

In sintesi, con le vincite senza limite l’adrenalina è assicurata e si possono realizzare i propri sogni con una grande vincita!

Differenze tra giochi con tetto e senza limite alla vincita

Per capire meglio vediamo nel dettaglio gli aspetti che differenziano i giochi con vincita capped da quelli uncapped:

Caratteristica Giochi con vincita capped Giochi con vincita uncapped Tetto massimo alla vincita Presente, può variare da poche centinaia a migliaia di euro Assente, vincita illimitata Probabilità di vincita Maggiori, combinazioni vincenti più frequenti Minori, combinazioni vincenti più rare Volatilità Tendenzialmente più bassa Molto alta Tipologia di gioco Slot machine, giochi da tavolo, videopoker Jackpot progressivi Entità delle puntate Basse, pochi centesimi o euro Alte, anche diversi euro Adrenalina e coinvolgimento Minore Massimi

Come si può notare ci sono differenze sostanziali tra i due tipi di gioco soprattutto per quanto riguarda adrenalina, possibilità di vincita e importi in palio. Ora analizziamo più in dettaglio questi e altri aspetti.

Probabilità di vincita e volatilità

Uno degli aspetti centrali è la probabilità di centrare la combinazione vincente, che influenza direttamente quante chance si hanno di vincere.

Nei giochi con vincita capped le combinazioni vincenti sono strutturate per uscire con una frequenza relativamente alta. Ad esempio per una slot machine con RTP (ritorno teorico per il giocatore) del 95% significa che mediamente il 95% delle puntate totali sarà restituito ai giocatori sotto forma di vincite. Questo porta ad una probabilità di vincita più alta.

Diversamente nei giochi con jackpot progressivo la percentuale di restituzione è molto minore perché una parte del monte puntate va ad alimentare il montepremi. Inoltre le combinazioni per sbancare il jackpot hanno una frequenza bassissima, dell’ordine di 1 su diversi milioni!

Questo si riflette anche sulla volatilità delle vincite: i giochi uncapped hanno una volatilità altissima, con lunghi periodi senza vincite bilanciati occasionalmente da premiazioni eccezionali che possono cambiare la vita. Nei giochi capped la volatilità delle vincite è decisamente inferiore.

Slot machine vs Jackpot progressivi

Prendendo ad esempio due tipologie di gioco popolari come le slot machine e i jackpot progressivi, possiamo vedere ulteriori differenze:

Le slot machine hanno un tetto massimo alla vincita che in genere non supera il migliaio o le migliaia di euro. La percentuale di restituzione al giocatore è più alta, del 94-96% e ci sono decine di combinazioni vincenti possibili per giro. Inoltre le puntate per spin sono basse, dell’ordine di pochi centesimi di euro. Tutto questo si traduce in una probabilità di vincita più alta ma con premi dall’importo contenuto. L’adrenalina e il coinvolgimento emotivo sono più moderati.

I jackpot progressivi come ad esempio Mega Moolah, non hanno invece alcun limite alla vincita che può essere di diversi milioni. La probabilità di centrare il jackpot è bassissima, dell’ordine di 1 su diversi milioni, proprio perché l’importo in palio è così elevato. Inoltre la puntata minima richiesta è di solito più alta. L’adrenalina in questo tipo di giochi raggiunge livelli altissimi, sia durante le fasi di gioco che al momento dell’estrazione, con la consapevolezza che una fortunata combinazione può cambiare la vita del tutto!

Considerazioni finali

Per concludere, abbiamo visto che ci sono differenze sostanziali tra slot e giochi da casinò con tetto massimo alla vincita e i giochi con montepremi progressivo senza limite. Ogni tipologia ha i suoi pro e contro ma sono i giochi uncapped ad avere il maggiore potenziale sotto tutti i punti di vista: la possibilità di vincite più alte, l’adrenalina e il coinvolgimento superiore.

Questo ovviamente se si è disposti a puntare somme più importanti e ad accettare una probabilità di vincita molto minore, nella consapevolezza però che la dea bendata potrebbe baciare la nostra giocata regalandoci una vincita da sogno!