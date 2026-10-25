Congresso Lega: Dreosto “buon lavoro a Salvini, noi al suo fianco”

MILANO – “Un risultato netto che non lascia spazio a dubbi: con 465 voti la Lega rinnova la fiducia a Matteo Salvini e si conferma un movimento compatto, determinato e pronto a guidare il Paese. Buon lavoro, segretario. Il Friuli Venezia Giulia è e sarà in prima linea, al tuo fianco, in ogni battaglia. Archiviamo le polemiche e torniamo a vincere.” Lo dichiara il senatore Marco Dreosto, segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia.

Salvini è stato riconfermato segretario Lega con 465 voti. Lo sfidante Garavaglia ha avuto 146 voti. Dopo l’esito della votazione, sul palco, i due sfidanti si sono abbracciati. Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, per la quarta volta. Resterà in carica quattro anni, fino al 2030.

E questo l’esito del voto del congresso straordinario del partito che si è espresso a scrutinio segreto.

Subito dopo la proclamazione del voto che l’ha confermato segretario, un boato dei congressisti del partito ha salutato il neo segretario, Dreosto fra i primi e fra i più scatenati.

Si chiude così una stagione di polemiche e di mancato rinnovamento, a detta di molti, all’interno della Lega che adesso attesa alla prova del voto nazionale del 2027. Al.Rin.