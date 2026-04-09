L’influenza dell’RTP sulla scelta dei giochi nei siti Online Casino

utti i giochi nei vari casinò online sono caratterizzati da determinati parametri. Tra questi, un ruolo fondamentale è svolto dall’RTP, un indicatore matematico chiave che determina la percentuale teorica di ritorno delle puntate al giocatore nel lungo periodo. Quando si sceglie un gioco in qualsiasi Online Casino, incluso Pistolo casino , questo parametro influisce sulla possibilità di mantenere il saldo e sul potenziale risultato ottenibile durante una sessione. Analizziamo queste caratteristiche più nel dettaglio.

Valori medi di RTP nelle diverse categorie

Per le slot, lo standard è un ritorno compreso tra il 95% e il 97%, mentre nei giochi da tavolo l’RTP può raggiungere il 99%. Di seguito sono riportati i valori medi di RTP per i giochi nei siti Online Casino:

Blackjack – 99,54% con utilizzo di regole di gioco ottimali.

Baccarat – 98,94% con puntate sul banco.

Craps – dal 98,6 al 98,94%.

Roulette – dal 97,3 al 94,7%.

Slot – dal 94 al 99%.

Crash game – dal 95 al 97%.

Inoltre, vale la pena menzionare le lotterie e i gratta e vinci, che hanno l’RTP più basso. Questo indicatore varia dal 50 all’80%. Ciò può dipendere dalla giurisdizione e dal tipo di lotteria.

Come i giocatori utilizzano questo indicatore

Nei siti Online Casino, i giocatori utilizzano l’RTP come filtro principale per valutare il vantaggio teorico di un gioco e valutare le aspettative nel lungo periodo. L’RTP viene utilizzato nel modo seguente:

Scelta dei giochi più generosi. Gli utenti esperti cercano di scegliere slot con un RTP fino al 98%. Questo riduce il vantaggio matematico e aumenta teoricamente la possibilità di mantenere il saldo durante una sessione di gioco prolungata.

Combinazione con la volatilità. I giocatori tengono conto del fatto che l’RTP va di pari passo con la dispersione.

Valutazione dei rischi durante il playthrough dei bonus. Quando ricevono i bonus, i giocatori cercano giochi con il massimo RTP per perdere il meno possibile di denaro reale durante il soddisfacimento dei requisiti di scommessa.

Valutazione realistica delle aspettative. Se il giocatore comprende che l’RTP è un indicatore teorico di ritorno, allora si rende conto che: nel breve periodo il risultato può essere casuale, ma un RTP del 97% non garantisce un ritorno di 97 EUR su ogni 100 in una singola sessione.

L’RTP nelle slot varia dal 94 al 98%. Le slot con i primi valori hanno solitamente un jackpot progressivo, mentre le slot machine con un RTP più alto sono ideali per sessioni lunghe.