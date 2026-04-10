Logistica in difficoltà: Agrusti “autostrade del mare da Trieste per collegare nord e sud”

FVG – Intervistato da Rai FVG a margine del Consiglio di Presidenza di Confindustria FVG, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha spiegato che «il tessuto delle imprese, così come sta facendo, potrà superare anche questa grande difficoltà. Abbiamo affrontato, in particolare, il tema della logistica poiché si sommano tante difficoltà, anche di altro tipo, per esempio la strozzatura all’indomani della frana che ha colpito il Molise e che ha spezzato di fatto l’Italia in due».

«Fino alla sua riapertura – ha aggiunto il Presidente – ha creato un problema non banale di trasferimento delle merci, dei beni da nord a sud e viceversa; la frana resta comunque attiva e nel tempo il problema potrebbe ripresentarsi. Al di là di questa contingenza specifica, stiamo lavorando a un progetto per varare, nel vero senso della parola, la strategia delle autostrade del mare, ossia utilizzare la portualità di Trieste per collegare rapidamente il Centro Italia e la Puglia in modo da convogliare tutte le merci che arrivano da buona parte del nord attraverso quella possibilità.

Abbiamo coinvolto sia Confindustria Puglia sia Confindustria con Leopoldo Destro – responsabile della logistica – per studiare questo progetto che, al di là di quando poi riaprirà quell’autostrada e quella linea ferroviaria, sarà una modalità da esplorare perché è assurdo disporre di questa chance straordinaria, di cui si parla sempre, senza attuarla. Noi la sperimenteremo. L’altro giorno – ha aggiunto Agrusti – si è svolta una riunione con la Regione in ordine agli oneri energetici legati alle varie criticità; abbiamo suggerito, anziché polverizzare gli interventi su mille rivoli, di concentrare buona parte gli interventi sulla logistica».