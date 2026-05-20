Miss Ciak International, quarta tappa il 21 a La Torre

PORDENONE – Quarta tappa, il 21 maggio, dalle 18.30, di Miss Ciak International.
Una serata speciale, fatta di emozioni, bellezza, sorrisi e tanta energia condivisa nel cuore di Ristorante La Torre a Pordenone.
Un appuntamento da vivere insieme, tra aperitivo, dinner show e sfilata con un tocco romantico con gli abiti scenografici da sposa di Laura Biasuzzi , per celebrare ancora una volta il fascino e l’atmosfera unica di questo meraviglioso percorso.
📍 21 maggio 2026
🕡 Aperitivo dalle 18.30
Vi aspettiamo per una nuova, indimenticabile tappa di Miss Ciak 💖
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