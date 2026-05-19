Luigi Gino Zanette (Luigino)

di anni 92
Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, i figli Marilisa e Gian Luca ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Giovedì 21 alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Luigino giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigi Gino Zanette Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo