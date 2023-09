Loperfido (FdI) “Asse Italia-Polonia-Ucraina per futuro Europa, Fvg strategico”

FVG – Un asse Italia-Polonia-Ucraina, via Friuli Venezia Giulia, per il futuro dell’Europa. È lo scenario descritto dall’onorevole Emanuele Loperfido, intervenuto a Karpacz, in Polonia, al convegno “In Defense of Common Values. Why is the War in Ukraine a Historic Moment for Europe”.

Il deputato pordenonese di Fratelli d’Italia, in missione in qualità di Presidente della Sezione parlamentare bilaterale di amicizia Italia-Polonia, ha partecipato anche al dibattito organizzato da Confindustria Polonia sulle relazioni commerciali italo-polacche.

“L’Ucraina aggredita – è stato il messaggio di Loperfido – sta difendendo non solo la propria sovranità e integrità territoriale, ma anche i valori liberal-democratici, di libertà e di moralità incarnati dall’Unione Europea e dalle democrazie occidentali. Lo sforzo commovente del popolo ucraino nel proteggere la pace continentale ci dimostra con tutta la sua forza che conquiste di libertà e democrazia non sono gratuite e vanno salvaguardate giorno dopo giorno”.

Il ruolo dei Paesi europei orientali partner e in prima linea a difesa dell’Ucraina, come la Polonia, diventa sempre più rilevante. “Oltre alla collaborazione nella NATO è fondamentale incrementare la cooperazione nella cornice dell’UE. Varsavia è un partner cruciale nel campo della sicurezza comune, oltre che un affidabile alleato militare.

Un partner che per l’Italia riveste il duplice ruolo di alleato militare e controparte commerciale, essendo la Polonia il nono paese per il nostro export.

Gli eccellenti rapporti economici, rafforzati dal Governo Meloni, non potranno che facilitare il buon esito dei nostri propositi di politica estera comune. Un asse che collega l’Italia all’Ucraina, passando per la Polonia e per i diversi partner dell’Europa orientale e balcanica, definirà fruttuosamente il futuro della nostra casa comune europea: valori, prosperità e libertà condivise sono il faro che devono guidare il nostro agire.

In questo asse prevedo che il Friuli Venezia Giulia, la mia regione, fungerà da importante snodo strategico – sottolinea l’onorevole Loperfido – considerate posizione geografica e storica funzione di porta per l’Est e la Mitteleuropa”.