Loperfido (FdI) “Forum a Belgrado: Italia cerniera tra Ue e Balcani”

FVG – “I rapporti di amicizia con i Paesi dei Balcani, Serbia in testa, sono e rimarranno centrali per la nostra Nazione, perché si basano su un comune desiderio di collaborazione finalizzato alla volontà di garantire stabilità a tutta l’area. Dall’insediamento del nostro Premier Meloni questa collaborazione ha avuto un nuovo impulso e, per questo, sono onorato di poter presenziare al primo Business and Science Forum Italia-Serbia, in corso a Belgrado, al fianco del ministro degli Esteri Antonio Tajani”. A dirlo il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido che si trova in missione istituzionale a Belgrado come membro della Commissione Esteri della Camera.

“La nostra presenza qui in Serbia rappresenta una precisa scelta politica: ridare all’Italia un ruolo centrale di cerniera tra Ue e Paesi balcanici candidati a entrare nell’Unione europea. Fondamentali e strategici il ruolo del Friuli Venezia Giulia e del porto di Trieste. Un forum come quello in corso, dunque, aiuta a proiettarci verso un futuro che sia di innovazione e sviluppo e, non ultimo, di una sempre crescente amicizia”, prosegue Loperfido.

La missione, come sottolineato nel suo intervento dal ministro Tajani, rappresenta il primo seguito operativo alla Conferenza nazionale di Trieste del 24 gennaio scorso, in linea con la strategia di rilancio dell’azione italiana nei Balcani occidentali. Dopo Belgrado il prossimo anno si tornerà a Trieste. “All’insegna dello sviluppo sostenibile e innovativo. Coinvolgendo le associazioni di categoria e gli altri operatori”, conclude Loperfido.