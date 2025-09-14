Loperfido (FdI) Solidarietà al giornalista Mervar e a Rai FVG

FVG – Piena solidarietà al giornalista Rai FVG Maurizio Mervar, vittima di una vile aggressione mentre svolgeva il proprio lavoro durante un corteo a Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Colpisce il paradosso di chi, sventolando bandiere della pace e proclamandosi portavoce di pacifismo, tradisce quei principi scegliendo la violenza per mettere a tacere chi esercita un diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

Un atto grave, che offende non solo la libertà di stampa ma anche i principi democratici della nostra comunità regionale e nazionale. Mi auguro una condanna unanime e senza ambiguità, anche sul piano politico, affinché simili comportamenti vengano isolati con chiarezza e decisione.

On. Emanuele Loperfido

Deputato Fratelli d’Italia