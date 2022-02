Macchina fotografica istantanea: il regalo migliore per gli amanti del vintage

Perché comprare una macchina fotografica istantanea

Quando pensiamo a una macchina fotografica istantanea il nostro pensiero vola negli anni verso la famosissima marca Polaroid.

Oggigiorno siamo abituati al digitale, a scattare foto con smartphone e macchinette digitali. Ovviamente la qualità del digitale rimane imbattibile: le fotocamere più moderne riescono ormai a catturare ogni dettaglio e a rendere la qualità dell’immagine altissima.

Molto spesso, però, le foto che scattiamo rimangono archiviate in memoria e non sono molte le occasioni in cui torniamo a guardarle. Per questo, se avete voglia di imprimere un ricordo istantaneamente su carta, vi consigliamo l’acquisto di una macchina fotografica istantanea.

Con queste particolari fotocamere, infatti, non rinuncerete alla qualità dell’immagine e potrete stampare immediatamente le foto che desiderate conservare e magari portare sempre con voi, date le loro piccole e pratiche dimensioni.

Quale macchina fotografica istantanea scegliere: le caratteristiche

Esistono due tipologie di macchine istantanee.

Le analogiche sono il modello storico che si è diffuso negli anni settanta e ottanta. Funzionano grazie ad una pellicola auto-sviluppante che prende il nome di Polaroid. Con queste macchinette si possono utilizzare diverse pellicole, le più comuni erano le SX-70 e le 600. Oggi in commercio si trovano pellicole molto più economiche, come quelle presenti su molti siti online.

Le fotocamere istantanee digitali, invece, sono un modello all’avanguardia che permette di collegare la macchina al proprio smartphone e apportare tutte le modifiche che si desiderano prima di stampare la foto. Queste macchinette si basano su software moderni, hanno un’ottima qualità di scatto e contengono al loro interno una mini stampante che vi permetterà di stampare le foto. Sarà come avere in mano una famosa polaroid, ma con le tecnologie del digitale.

Queste macchinette possono stampare le foto tramite l’inchiostro o attraverso una speciale tecnologia chiamata “zink“, zero inchiostro, che sfrutta la combinazione tra cristalli di colore neutro e il calore.

A prescindere dal modello che sceglierete, siamo sicuri che vi innamorerete di questa tecnologia.

Inquadrare, scattare e stampare. Una combinazione perfetta di tre funzioni all’interno di una macchina portatile, compatta e dallo stile unico.

Macchinette fotografiche dallo stile vintage

Perché le macchinette fotografiche istantanee sono il regalo perfetto per gli amanti del vintage?

Innanzitutto, nonostante queste macchinette siano realizzate con le tecnologie più avanzate, sono la perfetta riproduzione delle antenate Polaroid.

Utilizzarle sarà come fare un tuffo nel passato per ritrovare il piacere di immortalare istantaneamente un momento importante della propria vita.

Le fotografie polaroid hanno uno stile tutto loro, come il piccolo formato e l’adorabile cornice bianca che le rende davvero molto vintage.

Con le macchinette istantanee digitali, inoltre, potrete anche decidere di stampare le vostre foto in bianco e nero per aggiungere un carattere retrò alla foto.

Sul mercato sono presente molti modelli di macchinette istantanee, e sicuramente le loro linee semplici, il design d’altri tempi e i colori pastello vi conquisteranno. Se siete nostalgici dello stile vintage e andate alla ricerca di modelli particolari, abbiamo un’ottima notizia per voi. Molte case produttrici di queste macchinette, infatti, hanno deciso di ricreare, non solo il funzionamento e il meccanismo della fotocamera, ma anche lo stile démodé.

Potrete trovare molti modelli che si ispirano all’estetica delle vecchie polaroid, riproducendo le linee, i colori e la forma. Potete addirittura trovare delle macchinette istantanee che sono la copia esatta delle macchinette a rullino che si usavano anni fa e che molti probabilmente non hanno potuto mai provare.

Adorate lo stile vintage e cercate un accessorio che possa rispecchiarvi, ma che sia anche funzionale e di ottima qualità? Le macchinette fotografiche istantanee sono il regalo perfetto per voi o per i vostri amici, insomma per chiunque voglia fare un tuffo nel passato!