Magnesio, tutte le proprietà ed i benefici per il corpo

È certamente uno dei minerali più conosciuti. Tutti lo abbiamo sentito nominare, soprattutto con il caldo estivo. Parliamo del magnesio, fondamentale per il benessere dell’organismo di grandi e piccoli. Il nostro corpo senza magnesio non avrebbe ragione di vivere in salute. È un componente essenziale del tessuto osseo, ma non solo. Lo troviamo anche nel plasma e nei liquidi intracellulari. É infatti il quarto minerale più abbondante del nostro corpo, indispensabile a tutte le età.

Il magnesio con le sue proprietà è essenziale in quanto partecipa a molte reazioni metaboliche dell’organismo, come ci spiega la startup di integratori alimentari VitaVi. Svolge un ruolo di cofattore per enzimi specifici in reazioni enzimatiche essenziali come la sintesi proteica, la produzione di energia a livello cellulare e la mineralizzazione ossea. Ecco perché tutto questo fa sì che questo minerale sia necessario per il mantenimento di azioni fisiologiche importanti influenzando il metabolismo energetico di tutto il nostro corpo.

Una carenza di magnesio porta, infatti, ad una alterazione dello stato di salute con sudorazione eccessiva, vomito, diarrea, tutti sintomi estremi ma che devono rappresentare un campanello di allarme per la nostra salute e che ci devono far capire che bisogna agire. Come? Andando a colmare il “buco” che si è creato.

Lo si può fare in due modi: attraverso l’alimentazione senza tralasciare proprio quelli alimenti che contengono maggiormente magnesio come i vegetali a foglia verde, la frutta secca, i legumi, il pesce azzurro, i crostacei, i molluschi, i cereali integrali ed il cacao amaro. In seconda battuta possiamo fare riferimento agli integratori alimentari che nelle loro formulazioni specifiche, come quelle proposte da VitaVi che contengono magnesio in una forma che è assorbita in maniera superiore rispetto alle altre ed è allo stesso tempo altamente tollerato dall’organismo.

Si tratta del magnesio bisglicinato chelato della società Albion Minerals®, la prima che è riuscita ad ottimizzare la tollerabilità e l’assorbimento degli ingredienti tramite lo sviluppo della forma “chelata”. Una grande conquista per una società d’avanguardia che VitaVi ha scelto proprio per la materia prima di grande valore e certificazione. Albion Minerals®, infatti, vanta 162 brevetti statunitensi e internazionali.

Grazie all’assunzione tramite gli integratori, il magnesio con le sue proprietà agisce su diversi settori del nostro corpo agendo in modo positivo sulla funzione muscolare, prevenendo debolezza e crampi, fondamentale soprattutto per chi pratica sport. Il magnesio, inoltre agisce sulla mineralizzazione dell’osso essenziale con l’avanzare dell’età garantendo il buon funzionamento del sistema nervoso e la riduzione di stanchezza e affaticamento.